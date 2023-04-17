Yapay zeka uygulamaları hızla çoğalırken bu konudaki endişeler de giderek artıyor. Microsoft'un 15 milyar dolar yatırım yaptığı OpenAI tarafından geliştirilen ChatBot uygulaması olan ChatGPT ile hızlanan popülarite sonrası bir çok teknoloji ve yazılım şirketi bu alana girmeye başladı. Her yeni uygulama ile farklı alana giren yapay zeka sistemleri bugün arama motorlar, video kurgu, resim çizme, şiir yazma ve beste yapma gibi birçok alanda varlar..

Microsoft yatırım yaptığı ChatGPT'nin 4.0 versiyonunu arama motoru Bing'e entegre ederken Google'da kendi yapay zeka sistemini kullanıma sundu.

Bu uygulamalar her ne kadar gündelik hayatı kolaylaştırıyor olsa da bir çok uzman tarafından endişeler de dile getiriliyor.

Uygulamaların sunduğu bilgilerin doğruluğu yanında bu bilgileri yorumlayarak sunması manipülasyonlara yol açabiliyor. Kullanıcılar ek bir araştırmaya girmeden ChatBotlardan aldığı bilgileri 'kesin ve doğru' kabul edebiliyor.

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Yapay zeka kontrol altında tutulabilecek mi?

Diğer bir endişe ise yapay zekanın gelecekte kontrol altında tutulup tutulamayacağı.

Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk da yapay zekanın insanlık için bir felaket olabileceği gerekçesiyle şimdiden çalışmalara ara verilmesini istiyor.

"Tekillik" olarak adlandırılan varsayıma göre, yapay zeka bir gün insan zekasını taklit etmenin ötesine gidecek. Bu varsayımla, insan üstü bir varlık olma iddiasındaki yapay zekanın bu boyuta ulaşıp ulaşmayacağı ise spekülasyonlara açık bir teori. İnsan eliyle üretilen sınırları belirlenmiş bir algoritmanın insan üstü olma iddiası teolojik ve dini açıdan da tartışmalara konu ediliyor. Bazı uzmanlara göre yapay zekanın insan üstü evrimi sadece basit bir komplo teorisi. Zira uzmanlar yapay zekanın da algoritma ve alt kodlarının da yine vicdan ve duygu gibi hasletlere sahip insanoğlu tarafından yazıldığının unutulmaması gerektiğini vurguluyor.

Geliştirenler bile yapay zekadan korktu

Bill Gates her ne kadar bu sistemlerin 1980'lerden sonraki en büyük teknolojik gelişim olarak görse de makine öğrenmesi ile kendini sürekli geliştiren yapay zeka sistemleri, onları geliştirenler bile korkutmaya başladı.

"Geceleri uyuyamıyorum"

Programlanmadan Benaglce öğrenerek herkesi şaşırtan Google’ın yapay zeka uygulaması Bard’la ilgili Google CEO’su Sundar Pichai’den çarpıcı bir itiraf geldi. Yapay zeka sistemlerinin kendi kendilerine öngörülemeyen yetenekler kazanabileceğini söyleyen Pichai, “Teknoloji çok hızlı ilerliyor, tüm yanıtlara sahip değiliz. Bu yüzden geceleri uyuyamadığım doğru” dedi.

Öte yandan Google'ın yapay zekası Bard, geçen hafta da var olmayan beş kitaba dayanarak enflasyonla ilgili bir makale yazdı.

“Bu alanda çalışan bizlerin ‘kara kutu' olarak nitelediği bir özellik var, yani tamamen anlamıyoruz. Bir şeyi neden söylediğini tam olarak bilemiyoruz” diyen Pichai, CBS kanalındaki 60 Minutes programında sunucunun “Peki o zaman topluma neden sundunuz?” sorusuna, “Bence biz insan aklının nasıl çalıştığını da tam olarak anlamıyoruz” yanıtını verdi.

İngiliz DailyMail sitesi de, editörlerinin test ettiği Bard'ın 2023'ten itibaren dünyaya hükmetme planı yaptığını söylediğini aktardı. Bard, bazı zor sorulara da “Bu konuda size yardım edemeyeceğim” ve “Bu sorunun net bir yanıtı yok” gibi cevaplar verdi.