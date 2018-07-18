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Google, Avrupa Birliği’nin kararına itiraz edecek

Avrupa Birliği’nin verdiği cezayla ilgili Google cephesinden açıklama geldi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 16:05
Google, Avrupa Birliği’nin kararına itiraz edecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Google'ın akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlarda kullanılan Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 4,3 milyar euro'luk rekor seviyede para cezası kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, Google'ın 90 gün içerisinde çalışma biçimini değiştirmesi gerektiği vurgulandı.

AB 2016'da Google'ı, Android işletim sistemiyle piyasayı domine etmek ve rekabet kurallarına aykırı davranmakla suçlamıştı. Suçlama, Google'ın kendi arama ve diğer çeşitli uygulamalarını Android cihazlarda yüklü sunmasından kaynaklanıyordu.

İncelemelerde, Google'ın çeşitli cihaz üreticileriyle yaptığı sözleşmelerde, Google arama, Play Store ve Chrome tarayıcısını önceden yükletmeye zorladığı ve bazı telefon üreticilerine Google aramayı önceden yüklemeleri halinde ödeme yaptığı ortaya çıkarılmıştı.

Dünyanın en fazla kullanılan akıllı telefon işletim sistemi Android, Google'ın pek çok uygulaması için önemli gelir kaynağı durumunda.

Google'dan yapılan yazılı açıklamada ise, AB Komisyonu tarafından Google'ın akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlarda kullanılan Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle alınan 4,3 milyar euro'luk rekor para cezasının temyize götürüleceği duyuruldu.

Google açıklamasında, "Android herkes için daha fazla seçenek yarattı, daha az değil. Güçlü bir ekosistem, hızlı inovasyon ve daha düşük fiyatlar yoğun rekabetin ayırt edici özellikleridir. Komisyon’un kararını temyize götüreceğiz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 16:05
  1. Avrupa
  2. Google
  3. Avrupa Birliği
  4. Chrome

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