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Teknoloji Google aramalarında trend olan komik soru Okuyunca çok şaşıracaksınız
Teknoloji

Google aramalarında trend olan komik soru Okuyunca çok şaşıracaksınız

Türkiye’nin en çok kullanılan arama motoru Google’da en çok arananlar listesine komik bir soru girdi. Türkiye’de 100 binden fazla kullanıcı Google’a ‘saat kaç’ diye sordu.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 16:38:00 -
Google aramalarında trend olan komik soru Okuyunca çok şaşıracaksınız

İnternet devi Google son 24 saatin en çok arananlarını açıkladı. Buna göre "Saat kaç" sorusu son 24 saatin en çok arananı olurken yemeksepeti ve Sinan Engin’de en çok arananlar arasına girdi.

Çok sayıda ülkede 27 Mart’ı 28 Mart’a bağlayan gecede yaz saati uygulaması nedeniyle saatler 1 saat ileri alındı. Türkiye sabit saat uygulamasına geçtiği için saatlerde bir değişiklik olmadı.

Kullanıcılar doğru bilgi için Google’a başvurunca “Saat Kaç” sorusu son 24 saatte Google Arama Trendleri’nde üst sıraya oturdu.

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