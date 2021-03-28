Google aramalarında trend olan komik soru Okuyunca çok şaşıracaksınız

İnternet devi Google son 24 saatin en çok arananlarını açıkladı. Buna göre "Saat kaç" sorusu son 24 saatin en çok arananı olurken yemeksepeti ve Sinan Engin’de en çok arananlar arasına girdi.

Çok sayıda ülkede 27 Mart’ı 28 Mart’a bağlayan gecede yaz saati uygulaması nedeniyle saatler 1 saat ileri alındı. Türkiye sabit saat uygulamasına geçtiği için saatlerde bir değişiklik olmadı.

Kullanıcılar doğru bilgi için Google’a başvurunca “Saat Kaç” sorusu son 24 saatte Google Arama Trendleri’nde üst sıraya oturdu.