  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Google arama motoruna yeni rakip geliyor
Teknoloji

Google arama motoruna yeni rakip geliyor

Alternatif tarayıcı Brave ile tanıdığımız Brave Software, Google'ın karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 23:25:00 -
Google arama motoruna yeni rakip geliyor

Gizlilik odaklı Brave tarayıcısının arkasındaki şirket olan Brave Software, açık arama motoru Tailcat'i satın aldığını ve yakında arama pazarına gireceğini duyurdu. Tailcat, Cliqz'de gizlilik arama ve tarayıcı ürünlerinden daha önce sorumlu olan ekip tarafından geliştirildi ve arama motoru Brave Search arama servislerinin temeli olacak.

Günümüzün neredeyse tüm arama motorları ya büyük teknoloji şirketleri tarafından oluşturulmuş ya da onlardan gelen sonuçları kullanıyor olsa da, Tailcat, kullanıcıların gizliliklerinden ödün vermeden bekledikleri kaliteli sonuçları sunabilen tamamen bağımsız bir endeks üzerine inşa edildi. Arama motoru, kullanıcıların IP adreslerini toplamıyor veya arama sonuçlarını iyileştirmek için kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri kullanmıyor.

Brave Search'ü duyuran bir basın bülteninde şirket, yeni arama ürününün özel, kullanıcı öncelikli, bağımsız, şeffaf, kesintisiz, açık olacağını ve kullanıcılara bir seçenek sunacağını açıkladı. Kullanıcıları izlemeyecek veya profilini çıkarmayacak ve diğer arama motorlarından farklı olarak, reklamları ilk sırada görüntülemeyecek. Kullanıcılar hem reklamsız ücretli arama ve reklamlı ücretsiz arama seçeneğine sahip olacaklar.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Az önce duyuruldu! Suudi Arabistan'ı vurdular
Dünya

Az önce duyuruldu! Suudi Arabistan'ı vurdular

Yemen'de bulunan Husilerin sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'nı insansız hava araçlarıyla vurduklarını duyu..
Flaş gelişme! Dolar satmaya başladılar
Ekonomi

Flaş gelişme! Dolar satmaya başladılar

Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'deki döviz hesaplarında çözülme başladı. Hem bireysel hem de şirket bazındaki raporlara..
Yunanistan'ı zora sokacak veriler açıklandı
Dünya

Yunanistan'ı zora sokacak veriler açıklandı

Fransa ve Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin gazına gelerek Türkiye'ye karşı Akdeniz ve Ege'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'da ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay