Google, akıllı telefon kullanıcılarını uyardı: Bu uygulamaları hemen silin

Son olarak bir güvenlik araştırması yapan ABD merkezli güvenlik şirketi Zimperium çarpıcı sonuçlara ulaştı.

Zimperium'dan yapılan açıklamaya göre bulut tabanlı depolama kullanan mobil uygulamalarda kişisel veri sızıntısı gözlemlendi.

1.3 milyon uygulama incelendi

Zimperium, Android ve iOS tabanlı 1.3 milyon uygulamayı inceledi. Araştırmacılar 84 bin Android ve 47 bin iOS uygulamasının genel kullanıma açık bulut sistemlerinden yararlandığını tespit etti.

Veriler için kendi serverlarını kullanmayan bu uygulamaların yüzde 14'ünde veri sızıntısı tespit edildi.

Zimperium'un açıklamasına göre 11 bin 877 Android ve 6 bin 608 iOS uygulamasıyla paylaşılan veriler güvende değil.



Şirketin CEO'su Shridhar Mittal, sınırlı sayıdaki şirketi uyardıklarını ama bütün şirketlere ihtar göndermediklerini söyledi. Mittal, sızıntıları bulut serverlarında yapılan yanlış ayarlamalar sonucu oluştuğunu aktardı.



Amazon Web Services, Google Cloud ve Microsoft Azure en yaygın kullanılan bulut işlemcileri arasında yer alıyor.

Google uyardı: Bu programları hmen silin

Son zamanlarda herkes akıllı telefon kullanırken, Google'dan ücretsiz yüklenen bazı programlar hakkında uyarıda bulundu. Birçok kullanıcının telefonlara zarar veren programları yüklediğini ifade eden Google, "bu programları telefonunuzdan hemen silin" şeklinde uyarı yaptı.

İşte Google'ın uyarılarına göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar...

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