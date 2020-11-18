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Aktüel Gönüllülerden depremzede çocukların yüzlerini güldürecek yardım
Aktüel

Gönüllülerden depremzede çocukların yüzlerini güldürecek yardım

Yeniakit Publisher
2020-11-18 10:48:46 -
Gönüllülerden depremzede çocukların yüzlerini güldürecek yardım

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Umuda Doğru Bir Işık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından toplanan oyuncaklar İzmir'deki depremzede çocuklara gönderildi.

Dernek başkanı Gülsen Civan, AA muhabirine, İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında yaraların sarılması için çok sayıda kurumun bölgeye yardım yaptığını belirterek, göçük altından kurtulan bir öğretmenin yapmış olduğu çağrıdan etkilenerek çocuklar için oyuncak kampanyası düzenlediklerini kaydetti.

Çocukların oyuncuklarının göçük altında kaldığını ifade eden Civan, "Bu duruma çok üzüldük. Grup üyelerimizle 'Ne yapabiliriz ?' diye düşündük. Hayırseverlerin de desteği ile oyuncuklarımızı hazırladık. Türk Kızılayı İzmir Şubesi ile iletişime geçtik. Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi'nin de desteği ile çocuklarımızın oyuncaklarını yola çıkardık. Umarım çocuklar oyuncuklarını alınca mutlu olurlar." dedi.

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