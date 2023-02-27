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Gündem Gönül Dağı'nın yıldızı deprem bölgesindeki gönülleri fethetti! Helal olsun size!
Gündem

Gönül Dağı'nın yıldızı deprem bölgesindeki gönülleri fethetti! Helal olsun size!

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Gönül Dağı dizisi oyuncuları Feyza Işık, Yavuz Sepetçi, Eser Eyüboğlu ile Ferdi Sancar ve sunucu Pelin Çift, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzede çocuklarla ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli itfaiye erleri ve aileleri ile bir araya geldiler. Eser Eyüboğlu çocuklar ile buluşmalarında kaleye geçti ve maç yaptı! Helal olsun dedirten hareket!

Yeniakit Publisher
2023-02-27 17:50:00 - 2023-02-27 18:03:14
Gönül Dağı'nın yıldızı deprem bölgesindeki gönülleri fethetti! Helal olsun size!

TRT1'in sevilen dizilerinden Gönül Dağı'nın oyuncuları, deprem bölgesine ziyarette bulundular. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Gönül Dağı dizisi oyuncuları Feyza Işık, Yavuz Sepetçi, Eser Eyüboğlu ile Ferdi Sancar ve sunucu Pelin Çift, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzede çocuklar ile bir araya geldiler.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, çocuklara hediyeler verdi. Eser Eyüboğlu kaleye geçti ve küçük çocuklar ile maç yaptı. Ferdi Sancar ise maç esnasında, gol atmak için topun başına geçen çocuklara destek oldu. O anlar kayda da alındı. Etkinliğin sonunda bir hatıra fotoğrafı da çektirildi.

Akşam’a göre; TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Gönül Dağı dizisi oyuncuları Feyza Işık, Yavuz Sepetçi, Eser Eyüboğlu ile Ferdi Sancar ve sunucu Pelin Çift daha sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na giderek itfaiye erleri ve aileleri ile bir araya geldiler.

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