Gönül Dağı'nın yıldızı deprem bölgesindeki gönülleri fethetti! Helal olsun size!

TRT1'in sevilen dizilerinden Gönül Dağı'nın oyuncuları, deprem bölgesine ziyarette bulundular. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Gönül Dağı dizisi oyuncuları Feyza Işık, Yavuz Sepetçi, Eser Eyüboğlu ile Ferdi Sancar ve sunucu Pelin Çift, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzede çocuklar ile bir araya geldiler.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, çocuklara hediyeler verdi. Eser Eyüboğlu kaleye geçti ve küçük çocuklar ile maç yaptı. Ferdi Sancar ise maç esnasında, gol atmak için topun başına geçen çocuklara destek oldu. O anlar kayda da alındı. Etkinliğin sonunda bir hatıra fotoğrafı da çektirildi.

Akşam’a göre; TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Gönül Dağı dizisi oyuncuları Feyza Işık, Yavuz Sepetçi, Eser Eyüboğlu ile Ferdi Sancar ve sunucu Pelin Çift daha sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na giderek itfaiye erleri ve aileleri ile bir araya geldiler.