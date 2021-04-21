Gönül Dağı'nın 25. bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Gönül Dağı çobanı ortaya çıkıyor
TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı'nın 25. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan ve TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Gönül Dağı dizisinin 25. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Sevilen dizinin yeni bölümünde Dilek'in babası Gönül Dağı çobanı nihayet ortaya çıkıyor. Yeni bölüm 24 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.30 itibariyle TRT 1 ekranlarında olacak.