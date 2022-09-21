Gönül Dağı'nda şok eden ayrılık iddiası
Gönül Dağı'nın yeni bölümünde sarsıcı sahneler izleyenleri bekliyor. Ciritçi Abdullah'ın kalp krizi geçirdiği sahne ayrılık iddialarını gündeme getirdi.
Gönül Dağı'nın yayınlanan yeni fragmanında; Veysel'in hırsına yenik düştüğü ve Cemile'nin bebeğini kaybetmesine neden olan akrabasını öldürdüğü görüldü. Ciritçi Abdullah ise kalp krizi geçirdi.
TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin yayınlanan yeni fragmanı herkesi gözyaşlarına boğdu.
Cemile'nin bebeğini kaybetmesinin ardından sinirine yenik düşen Veysel, Ali'nin ölümüne neden oldu.
Cemile'nin uyarmasına rağmen olay çıkaran Veysel, tutuklanarak götürüldü. Gözyşalarına boğulan Cemile'yi Taner ve Ramazan sakinleştirmeye çalıştı.
Cemile'nin kızıyla birlikte perişan olması ekran başındaki seyirciyi kahrederken, Ciritçi Abdullah ise Muammer ile yüzleşti.
Düğüncü Muammer'in tavrı karşısında çok üzülen Ciritçi Abdullah, atın üzerinde giderken fenalaştı.
Yere yığılan Ciritçi Abdullah'ın kalp krizi geçirdiği ve öldüğü gündeme gelirken, fragmanın her sahnesi yürekleri ağza getirdi.