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Medya Gönül Dağı’nda Ramazan heyecanı
Medya

Gönül Dağı’nda Ramazan heyecanı

TRT’nin en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nın 24. Bölüm ön izlemesi yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 16:39:00 -

Reyting rekorları kıran sevilen Gönül Dağı’nın 24. Bölüm ön izlemesinde Ramazan heyecanı yaşandı.

Ramazan’ın heyecanı ve bereketini izleyeceğimiz yeni bölümde yeni oyucular ile çok güzel bölüm gösterilecek. Müslüman aleminin Ramazan’ını kutlayan dizi seyircilerden tam not aldı.

Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan’ın paylaştığı Gönül Dağı’nda Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Ruhi Sarı, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Utku Ateş, Cemre Melis Çınar ve Zümre Meğreli rol alıyor.

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