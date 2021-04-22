Gönül Dağı'nda büyük strateji! Her şeyi bir bir anlattı

Dört dörtlük bir hikaye örgüsünü ortaya çıkaran Gönül Dağı dizisi sadece ana karakterleri öne çıkartmıyor, birçok yan karakterin de hikayesi ile geliyor. Yani her karakterin hikayesinden bazı detaylar sunularak geniş bir çerçevede hikaye anlatımı sağlanıyor Dizinin bu kadar başarılı olmasındaki faktör de geniş bir alana hitap etmesi oldu.

Her karakterin dolu bir geçmişi olması da izleyiciyi kendisine çekiyor. Durum böyle olunca aslında Türk dizi izleyicileri bu kadar güçlü kurguya, hikayeye sahip bir diziyle tanıştığı için şaşırıyor.

Genelde ekranda daha yüzeysel hikayeler beklerken Gönül Dağı bunların çok üzerine çıktı. İşte bu hikaye stratejisi TRT1’in bir başka başarısı olarak ortaya çıkıyor. TRT1’in bu sezonki bütün dizilerinde benzer bir durum var.

Gönül Dağı dizisinin son dönemde Kardeşlerim ile tüm kişiler kategorisinde birincilik rekabeti var. Ancak AB ve ABC1’de şimdilik rakipsiz… Ayrıca Savaşçı dizisinin gelişi de Gönül Dağı’nı olumsuz etkilemedi. Yani Cumartesi akşamları artık TRT1 bir kaç sezon bu diziyle gidebilir…

Milliyet Blog yazarlarından Anibal Güleroğlu da Gönül Dağı dizisini değerlendirdiği yazısında, önemli detaylara dikkat çekti:

” Total’de ‘Kardeşlerim’in ardından ikinci gelmekle birlikte AB ve ABC gruplarında zirveye kurulan ‘Gönül Dağı’, TRT 1’in Cumartesi akışındaki büyük kozu. Neden derseniz… Kısa bir süre öncesine kadar gözde olan ‘Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ ve ekrana çıkışı yılan hikâyesine dönüştüğü için çokça kan kaybeden ‘Savaşçı’ gibi yapımlar karşısında rahatlıkla galip gelmeyi başaran bu dizinin özü Anadolu havasını, oraların insan yapısındaki samimiyeti ve sıcaklığı hissettirmeye dayanmakta. Araya mizahi unsurlar da katmayı ihmal etmeyen dizinin bu özellikleri de izleyiciye cazip gelmekte.

Yarattığı doğal atmosfer ve Anadolu karakterlerinin başarısının yanı sıra yeni isimleri kadrosuna katarak kendini sürekli diri tutmayı başaran ‘Gönül Dağı’nın her bölümünün yeni öykülerle desteklenmesi de kayda değer bir ayrıntı.

Dolayısıyla Orta Anadolu’nun bozkırlarında geçen hikâyesiyle sadece Dilek-Taner aşkına odaklanmayıp aynı zamanda Anadolu havasını solutan ‘Gönül Dağı’nın gönül gücünün yüksekliğine bakıp, ‘Mavera’ dizisini de AB grubunda ilk on arasına sokan, TRT 1’in Cumartesi başarısı mevcut rakipler karşısında çantada keklik diyebiliriz. Zaman ne gösterir, o ayrı.”