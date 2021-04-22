  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Gönül Dağı'nda büyük strateji! Her şeyi bir bir anlattı
Medya

Gönül Dağı'nda büyük strateji! Her şeyi bir bir anlattı

TRT 1 ekranlarında cumartesi günleri yayınlanmakta olan Gönül Dağı dizisi güçlü bir yapım olarak yoluna tüm hızıyla devam ediyor. Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan ikilisinin başrolünde yer aldığı dizinin sadece ana karakterleri değil, yan karakterlerinde dizinin başarısında büyük rolü var.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 12:34:00 - 2021-04-22 12:37:01
Gönül Dağı'nda büyük strateji! Her şeyi bir bir anlattı

Dört dörtlük bir hikaye örgüsünü ortaya çıkaran Gönül Dağı dizisi sadece ana karakterleri öne çıkartmıyor, birçok yan karakterin de hikayesi ile geliyor. Yani her karakterin hikayesinden bazı detaylar sunularak geniş bir çerçevede hikaye anlatımı sağlanıyor Dizinin bu kadar başarılı olmasındaki faktör de geniş bir alana hitap etmesi oldu.

Her karakterin dolu bir geçmişi olması da izleyiciyi kendisine çekiyor. Durum böyle olunca aslında Türk dizi izleyicileri bu kadar güçlü kurguya, hikayeye sahip bir diziyle tanıştığı için şaşırıyor.

Genelde ekranda daha yüzeysel hikayeler beklerken Gönül Dağı bunların çok üzerine çıktı. İşte bu hikaye stratejisi TRT1’in bir başka başarısı olarak ortaya çıkıyor. TRT1’in bu sezonki bütün dizilerinde benzer bir durum var.

Gönül Dağı dizisinin son dönemde Kardeşlerim ile tüm kişiler kategorisinde birincilik rekabeti var. Ancak AB ve ABC1’de şimdilik rakipsiz… Ayrıca Savaşçı dizisinin gelişi de Gönül Dağı’nı olumsuz etkilemedi.  Yani Cumartesi akşamları artık TRT1 bir kaç sezon bu diziyle gidebilir…

Milliyet Blog yazarlarından Anibal Güleroğlu da Gönül Dağı dizisini değerlendirdiği yazısında, önemli detaylara dikkat çekti:

” Total’de ‘Kardeşlerim’in ardından ikinci gelmekle birlikte AB ve ABC gruplarında zirveye kurulan ‘Gönül Dağı’, TRT 1’in Cumartesi akışındaki büyük kozu. Neden derseniz… Kısa bir süre öncesine kadar gözde olan ‘Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ ve ekrana çıkışı yılan hikâyesine dönüştüğü için çokça kan kaybeden ‘Savaşçı’ gibi yapımlar karşısında rahatlıkla galip gelmeyi başaran bu dizinin özü Anadolu havasını, oraların insan yapısındaki samimiyeti ve sıcaklığı hissettirmeye dayanmakta. Araya mizahi unsurlar da katmayı ihmal etmeyen dizinin bu özellikleri de izleyiciye cazip gelmekte.

Yarattığı doğal atmosfer ve Anadolu karakterlerinin başarısının yanı sıra yeni isimleri kadrosuna katarak kendini sürekli diri tutmayı başaran ‘Gönül Dağı’nın her bölümünün yeni öykülerle desteklenmesi de kayda değer bir ayrıntı.

Dolayısıyla Orta Anadolu’nun bozkırlarında geçen hikâyesiyle sadece Dilek-Taner aşkına odaklanmayıp aynı zamanda Anadolu havasını solutan ‘Gönül Dağı’nın gönül gücünün yüksekliğine bakıp, ‘Mavera’ dizisini de AB grubunda ilk on arasına sokan, TRT 1’in Cumartesi başarısı mevcut rakipler karşısında çantada keklik diyebiliriz. Zaman ne gösterir, o ayrı.”

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milli silahların bilgilerini sızdıran hainin bu kez kuzeni yakalandı! Tam 300 kilo
Gündem

Milli silahların bilgilerini sızdıran hainin bu kez kuzeni yakalandı! Tam 300 kilo

Savunma Sanayii Başkanlığına (SSB) ait projeleri sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alınan, ev ve banka kasasında yüklü miktarda para ele geçir..
‘Artık hava üstünlüğümüz yok’ diyerek açıkladılar! İran’ın tehlikeli hamlesine karşı ülkesini uyardı
Dünya

‘Artık hava üstünlüğümüz yok’ diyerek açıkladılar! İran’ın tehlikeli hamlesine karşı ülkesini uyardı

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, İran’ın İHA ve SİHA’ları ile ilgili açıklamalarda bulundu...
İftarda bir araya geldiler
Gündem

İftarda bir araya geldiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile birlikte iftar y..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay