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Medya Gönül Dağı'na sürpriz transfer! Dizi hayranları heyecanlandı
Medya

Gönül Dağı'na sürpriz transfer! Dizi hayranları heyecanlandı

TRT1'de ilk sezonu ile reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisine yeni bir isim katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 12:43:00 -
Gönül Dağı'na sürpriz transfer! Dizi hayranları heyecanlandı

TRT1'de Cumartesi günleri ekranlara gelen Gönül Dağı dizisine sürpriz bir isim katıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre, TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nın kadrosuna Serkan Kuru katıldı.

TRT’nin Gönül Dağı dizisi önümüzdeki günlerde sete çıkıyor.

Köprü Film imzalı dizi çok başarılı bir sezon geçirmiş ve cumartesi akşamlarına damga vurmuştu.

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