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Medya Gönül Dağı'na bomba yeni transfer! Sefer'e arkadaş geliyor
Medya

Gönül Dağı'na bomba yeni transfer! Sefer'e arkadaş geliyor

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’na yeni bir oyuncu katılıyor. Şevket karakteri ile diziye yeni bir soluk getirecek Özer Arslan, yeni bölümde ekranlarda görünecek.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 11:59:00 -
Gönül Dağı'na bomba yeni transfer! Sefer'e arkadaş geliyor

Reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisine yeni bir soluk katılıyor. Dizide şevket karakterini oynayacak olan Özer Arslan, kadroda yerini aldı.

Sevilen oyuncu Özer Arslan dizide, dolmuşçu Sefer’in (Ferdi Sancar) arkadaşı Şevket karakterini canlandıracak. Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Özer Arslan, birçok tiyatro oyunu, dizi ve sinema filminde rol aldı.

Yönetmen ve yazar olarak da birçok oyuna imza atan sanatçı, 2012 yılında Yılın Yazarı ödülünü aldı. Arslan, “Seyircilerin beğenisini kazanmış sıcak ve samimi bir Anadolu hikayesinde yer almak, Gönül Dağı ailesine katılmak benim için büyük mutluluk” dedi.

Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 gencin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtan Gönül Dağı’nın Yapımcılığını Köprü Film/Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor.

Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan’ın paylaştığı Gönül Dağı’nda Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Ruhi Sarı, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Utku Ateş, Cemre Melis Çınar ve Zümre Meğreli rol alıyor.

 

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Yorumlar

X emmi

Anadolu çocukları edebiyat sadece. Gerçekte istanbul bunları dışlar. Dışlayanlar da tatar soyu istanbullular
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