Gönül Dağı yeni bölümüyle ekranlara geliyor! İzleyicileri bekleyen sürpriz: Bu karar kimleri etkileyecek?
GÖNÜL DAĞI Amcaoğulları, dedelerinden kalan araba ile yarışmaya katılmaya karar verirler… Yarışmada neler olacak? Halime öğrendiği gerçeklerle bir karar vermeye yönelir… Bu karar kimleri etkileyecek? Selma Öğretmen, Divane'yi kulübesinde hasta bir şekilde bulur. Rüyasında bir yolculuğa çıkan Divane yolculuğunu tamamlayacak mı? Kenan ve Elif’i, ziyarete gittikleri köyde hangi sürprizler bekliyor?
“Gönül Dağı” 3. Sezon 79. Bölüm 24 Aralık 2022 Cumartesi/ 20.00/ TRT 1
Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren izleyicilerin gönüllerinde taht kuran, her hafta reyting rekorları kıran ve başarısını sürekli katlayan Gönül Dağı’nın yetmiş dokuzuncu bölümü 24 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarına gelecek.
Gönül Dağı’nın yeni bölümünde neler olacak:
Amcaoğulları dedelerinden kalan araba ile geçmişten gelen destek sayesinde tekrar motive olurlar. Amcaoğulları, yakın zamanda gerçekleşecek yarışmaya katılmaya karar verirler. Yarışmada neler olacaktır?
Halime öğrendiği gerçeklerle bir karar vermeye yönelir. Bu karar kimleri etkileyecektir?
Selma Öğretmen, Divane'yi kulübesinde hasta bir şekilde bulur. Rüyasında bir yolculuğa çıkan Divane yolculuğunu tamamlayacak mıdır?
Kenan ve Elif’in ziyarete gittikleri köyde işler ilginç hale gelir. İkili köylülere nasıl yardım edecektir?
Zahide, Erkan'ın gitmesinden dolayı üzülmek yerine gurur duymaya karar verir. Erkan, zorluklarla başa çıkmaya çalışırken haberlerde maça giden takımın otobüsün kaza haberi gelir. Erkan yaşayacak mıdır?
Selami'nin ticari girişimleri başarısızlıkla sonuçlandığı için Keriman tarafından evden kovulmuştur. İkilinin barışmasına kim yardım edecektir?
Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı’nda, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Zümre Meğreli, Sait Seçkin, Güliz Aybay, Öznur Yağcı, Hande Nur Tekin, Sevilay Gültekin, Beril Karademir, Samet Arda Mercan, Ali Toptaş, Sercan İnceer, Mücahit Koçak, Cengiz Sezgin, Melis Sevinç, Eren Can Vurucu, Faruk Karagül rol alıyor.
Gönül Dağı 79. Bölüm Fragman Linki: Tıklayınız
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