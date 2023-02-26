Gönül Dağı ve Alparslan Büyük Selçuklu dizisi oyuncularından Evim Yuvan Olsun kampanyasına dev destek

AFAD'ın deprem bölgesinde depremzede vatandaşlarımız için başlattığı Evim Yuvan Olsun kampanyasına, ekranın ilgiyle takip edilen dizilerinden Gönül Dağı ve Alparslan Büyük Selçuklu dizisi oyuncularından da destek çağrıları geldi. Gönül Dağı ve Alparslan Büyük Selçuklu dizilerinin oyuncuları, vatandaşları Evim Yuvan Olsun kampanyasına destek olmaya çağırdılar.

Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem felaketi sonrası evini kaybeden vatandaşlarımız için 'Evim Yuvan Olsun' adı ile bir kampanya başlattı. Katılımın 8 bine ulaştığı Evim Yuvan Olsun kampanyasına, ekranın ilgiyle izlenen dizilerinden Gönül Dağı ve Alparslan Büyük Selçuklu dizisi oyuncularından da destek çağrıları geldi.

Gönül Dağı ve Alparslan Büyük Selçuklu ekiplerinden Evim Yuvan Olsun kampanyasına destek

Akşama'göre: Gönül Dağı dizisi oyuncularından; Yavuz Sepetçi, Hazal Çağlar, Ege Aydan, Ferdi Sancar, Melis Sevinç ve Eser Eyüboğlu ile Alparslan Büyük Selçuklu dizisi oyuncularından; Kayra Zabcı, Korel Cezayirli, Onur Ayçelik, Esila Umut, Burak Şafak ve Kutay Sungar vatandaşları kampanyaya destek olmaya çağırdılar.

EVİM YUVAN OLSUN KAMPANYASINA NASIL KATILINABİLİR?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Evim Yuvan Olsun kampanyasına, "evimyuvanolsun.org" adresinden katılım sağlanıyor. Kampanya kapsamında vatandaşlar, kullanmadıkları evlerini depremzedelere tahsis ediyorlar ayrıca düşük bedel ile kiraya da verebiliyorlar. Ayrıca kira yardımı da yapabiliyorlar.

Diziye veda ediyor!

Öte yandan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam bir ayrılık yaşanıyor. Yınal Bey öldürülüyor. Uygar Özçelik'in Canlandırdığı Yınal Bey Alparslan Büyük Selçuklu'ya veda ediyor!

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN?

TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu, Pazartesi akşamları yayınlanıyor.

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN VAR MI?

Gönül Dağı dizisi, bozkırda yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatmaktadır. Her hafta Cumartesi günü izleyiciyle buluşan Gönül Dağı, Cumartesi akşamı saat 20:00'de yayınlanıyor. TRT'nin en sevilen yapımları arasında yer alan Gönül Dağı, dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Gönül Dağı 80. bölümünün ardından 87. Bölüm fragmanı 25 Şubat Cumartesi günü izleyiciler ile buluştu. Gönül Dağı dizisi 87. Bölüm fragmanı da yayınlandı.

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