Gönül dağı TV ekranlarına 4. sezon yeni bölümü ile geliyor! Gelecek fragman yayımlandı!
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı 110. bölümüyle izleyicilerin karşısına yer alacak.
Gönül Dağı 110. bölüm fragmanı izle araştırması gündemdeki yerini almış durumda. Mihriban'ın riskli doğumu önceki bölümün önemli konuları arasında yer alırken, Veysel oğlunu dövmeye çalışan adamla yüzleşir. İşte, detaylar
“GÖNÜL DAĞI”
Zafer ve ailesi Selma'yı istemeye gelecektir…İsteme sırasında neler yaşanacak?
Asuman müziği bırakmaya karar verir…Ramazan'ın Asuman'a sürprizi nedir?
Veysel, oğlunu dövmeye çalışan adama ne yapacak?
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Erkan, Yeşim'le ilgili ne öğrenecek?
Mihriban'ı hastaneye kim yetiştirecek?
“Gönül Dağı” 4. Sezon 109. Bölüm 14 Ekim 2023 Cumartesi saat 20.00/ TRT 1
Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren gönüllerde taht kuran, üç sezon boyunca reyting rekorları kıran Gönül Dağı’nın yüz dokuzuncu bölümü, 14 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00’de izleyicilerle buluşuyor.
Bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatan Gönül Dağı’nda bu hafta neler olacak:
Taner duygularının farkına varır ancak Zafer ve ailesi Selma'yı istemeye gelecektir. İsteme sırasında neler yaşanacaktır?
Asuman müziği bırakmaya karar verir. Ramazan'ın gönlü buna razı olmaz. Ramazan'ın Asuman'a sürprizi nedir?
Ailesi Veysel'e destek olurken Yusuf okulda çocukların babasıyla dalga geçmesiyle bir karar verir. Veysel, oğlunu dövmeye çalışan adama ne yapacaktır?
Erkan ve Yeşim tamirhanede kilitli kalmıştır. Erkan, Yeşim'le ilgili ne öğrenecektir?
Mihriban'ın riskli doğumu başlamıştır. Mihriban'ı hastaneye kim yetiştirecektir?
Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı’nda, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Ulviye Karaca, Sait Seçkin, Hande Nur Tekin, Sercan İnceer, Melis Sevinç, Eren Can Vurucu, Faruk Karagül, Kaptan Gürman, Öznur Yağcı, Mesude Türkmen, Süeda Çil, Burak Can, Sude Zülal Güler, Öge Sözbaş, Kaan Şençubukçu, Ataberk Tufan, Ömer Batu Dağlı, Bade Irazlı, Burak Haktanır rol alıyor.
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