Afrika sıcakları Türkiye'yi etkisi altına alacak: Rekor dereceler kapıda

'EL NİNO VE LA NİNA BİZİ DOLAYLI OLARAK ETKİLİYOR' Özdemir, "Bizim yurdumuzu etkileyen daha değişik faktörler var. Konvektif hareketler var, Kuzey Atlantik salınımı var jet rüzgarları var. Bunlar Türkiye'yi direkt etkileyen olaylar. El Nino ve La Nina ancak bizi dolaylı olarak etkiliyor. Oradaki sıcaklıkların artması tabii ki yakın olan bölgelerde, Pasifik Okyanusu'ndaki hareketlilik bize direkt olarak değil, farklı bir şekilde etkili olmaya çalışıyor. Oradaki sistem şu anda diyelim ki El Nino'ya döndüğü takdirde, bizim hemen etkilenme şansımız yok. Bizi etkileyen, dediğimiz gibi Kuzey Atlantik salınımı, Afrika'dan gelen sıcaklar, Akdeniz'deki su sıcaklıklarının artması veya azalması, Akdeniz bölgesindeki sıcaklığın kuzeye doğru, Akdeniz ve Karadeniz'e doğru çıkması, jet rüzgarları ve Atlantik Okyanusu'ndaki salınımlar. Bunun yanı sıra Azor yüksek basıncı ve İzlanda alçak basıncı bizde etkili oluyor. Türkiye'nin iklimindeki esas faktörler bunlar. El Nino ve La Nina, direkt olarak Türkiye'yi etkisi altına almıyor ama dolaylı olarak etkili olmaya çalışıyor. Şu anda El Nino'nun ne kadar etkili olacağı tam belli değil. Çünkü şuanda nötr durumda. Bu, Temmuz Ağustos ayının sonundan itibaren kendini gösterecek. Su sıcaklığının 2 derecenin üzerinde artması 'Süper El Nino' gibi, ama 1 derecede kalırsa normal olarak bunu söyleyebiliriz. El Nino bu yaz etkili değil. El Nino kendini hissettirdiği takdirde, Aralık ayından sonra görülme ihtimali olabilir. Büyük bir etkisi aslında yok, şu anda nötr durumda. El Nino daha şu anda tam belirsizliğini koruyor. Pasifik'teki deniz suyu sıcaklığının artması gerekiyor. Onun etkisini o zaman göreceğiz. Şu anda daha belirli değil" dedi.