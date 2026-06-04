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Çin'de 'süper müshil' seçildi: Bağırsakları dip köşe temizliyor! Ispanağı bile solladı... Memur zammında kritik viraj! Dudak uçuklattı! Osimhen için akılalmaz parayı hazırladılar, geliyorlar! Galatasaray şimdi ne yapacak? Afrika sıcakları Türkiye'yi etkisi altına alacak: Rekor dereceler kapıda Yunanistan'dan 1055 sikke geri döndü: Kaçak eserlere karşı ortak irade... Kuruma noktasına gelmişti! Tahtaköprü Barajı’nda 52 yıl sonra bir ilk yaşandı Saldırıdan hemen önce bakın neler yapmış! Koruma katilinin keşif görüntüleri çıktı Bu gelişme çok konuşulacak... Hakan Safi'nin ikinci bombası: Gyökeres! Record yazdı Hem eğlendiler hem öğrendiler! Çocuk varsa şenlik var
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Yeniakit Publisher
Çin'de 'süper müshil' seçildi: Bağırsakları dip köşe temizliyor! Ispanağı bile solladı...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çin'de 'süper müshil' seçildi: Bağırsakları dip köşe temizliyor! Ispanağı bile solladı...

Gün içerisinde tükettiğimiz sebze ve meyveler sağlıklı yaşamı desteklemek için bazen ideal tercih olabiliyor. Sindirim sistemiyle ilgili problemler yaşayanlar için uzmanlar, bağırsak hareketlerini destekleyen 'süper müshil'in hem genç hem de yaşlıların tüketmesi gerektiğinin altını çiziyor. İşte Siyah fasulye hakkında verilen o bilgiler ve detayalar...

#1
Foto - Çin'de 'süper müshil' seçildi: Bağırsakları dip köşe temizliyor! Ispanağı bile solladı...

Çinlilerin 'süper müshil' olarak seçtiği bu sebze bağırsakların çalışma düzenine katkı sağlıyor. Kabızlık gibi bağırsak şikayetlerinden kurtulmanın püf noktası sayılan siyah fasulye filizi, çimlendirilmiş baklagiller arasında besin en değerli öne çıkan bir gıdadır.

#2
Foto - Çin'de 'süper müshil' seçildi: Bağırsakları dip köşe temizliyor! Ispanağı bile solladı...

Siyah fasulye filizi, çimlendirilmiş baklagiller arasında besin değeriyle öne çıkan bir gıdadır. Siyah fasulyenin lif, bitkisel protein, magnezyum, potasyum ve folat gibi besin öğeleri açısından zengin olduğu bilinir; filizlenme süreci ise bazı biyoaktif bileşiklerin artmasına katkı sağlayabilir. Araştırmalarda siyah fasulye filizlerinde çimlenme sürecinin fenolik bileşiklerin sğalık üzerinde etkili olduğu belirtiliyor.

#3
Foto - Çin'de 'süper müshil' seçildi: Bağırsakları dip köşe temizliyor! Ispanağı bile solladı...

Son yıllarda sağlıklı beslenme alışkanlıkların giderek yaygınlaşması ile birlikte değeri yeniden hatırlanan siyah fasulye de tezgahlarda popülerlik kazanmaya başladı. Siyah fasulye filizi neye yararlı? 1. Sindirimi destekler Lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini destekleyebilir ve uzun süre tokluk hissi sağlayabilir.

#4
Foto - Çin'de 'süper müshil' seçildi: Bağırsakları dip köşe temizliyor! Ispanağı bile solladı...

Siyah fasulye, bitkisel protein bakımından güçlü baklagillerden biridir. Filizlenme süreci, baklagillerdeki bazı fenolik bileşiklerin artmasına yardımcı olabilir. Siyah fasulye filizleri, bağırsak hareketlerini desteklemesi ve kan şekerini dengelemesi ile "süper müshil" olarak anılmaya başladı. Ancak her fasulye filizi aynı besin değerine sahip değil. Özellikle siyah fasulye filizleri, bitkisel protein içeriğiyle diğer türlerden ayrılıyor. Çinli beslenme uzmanı Lin Li-Shen'in paylaştığı verilere göre, 100 gram siyah fasulye filizi yaklaşık 4,9 gram lif içeriyor. Bu oran, 100 gramında 3,4 gram lif bulunan brokoli ve tatlı patates yapraklarını geride bırakıyor.

#5
Foto - Çin'de 'süper müshil' seçildi: Bağırsakları dip köşe temizliyor! Ispanağı bile solladı...

Siyah fasulye filizleri, içerdiği antosiyaninler ve kaliteli bitkisel proteinler sayesinde gözde. Antosiyaninler, birçok meyve ve sebzeye rengini veren antioksidan bileşikler arasında yer alıyor. Bu sayede siyah fasulye filizleri, lifin yanı sıra ek besinsel faydalar da sunuyor. Listede ikinci sırada ise soya fasulyesi filizleri bulunuyor. 100 gramında 2,5 gram lif bulunan soya filizleri, su ıspanağı ve lahana gibi birçok sebzeden daha yüksek lif değerine sahip. Piyasada en yaygın bulunan türlerden biri olan maş fasulyesi filizleri ise lif bakımından listenin son sırasında yer alıyor. 100 gramında yaklaşık 1,4 gram lif bulunan bu filizler, yüksek su içerikleri sayesinde düşük kalorili bir alternatif olarak öne çıkıyor. Maş fasulyesi filizlerinin yüzde 94'ten fazlası sudan oluşuyor. Bu da hem tokluk hissi sağlıyor hem de günlük sıvı alımına katkıda bulunuyor. Uzmanlar, siyah fasulye filizlerinin dengeli bir beslenme programı içinde tüketildiğinde bağırsak sağlığını destekleyebileceğini, kan şekeri kontrolüne yardımcı olabileceğini ve önemli miktarda bitkisel protein sağlayabileceğini vurguluyor.

#6
Foto - Çin'de 'süper müshil' seçildi: Bağırsakları dip köşe temizliyor! Ispanağı bile solladı...

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