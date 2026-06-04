Çin'de 'süper müshil' seçildi: Bağırsakları dip köşe temizliyor! Ispanağı bile solladı...

Siyah fasulye filizleri, içerdiği antosiyaninler ve kaliteli bitkisel proteinler sayesinde gözde. Antosiyaninler, birçok meyve ve sebzeye rengini veren antioksidan bileşikler arasında yer alıyor. Bu sayede siyah fasulye filizleri, lifin yanı sıra ek besinsel faydalar da sunuyor. Listede ikinci sırada ise soya fasulyesi filizleri bulunuyor. 100 gramında 2,5 gram lif bulunan soya filizleri, su ıspanağı ve lahana gibi birçok sebzeden daha yüksek lif değerine sahip. Piyasada en yaygın bulunan türlerden biri olan maş fasulyesi filizleri ise lif bakımından listenin son sırasında yer alıyor. 100 gramında yaklaşık 1,4 gram lif bulunan bu filizler, yüksek su içerikleri sayesinde düşük kalorili bir alternatif olarak öne çıkıyor. Maş fasulyesi filizlerinin yüzde 94'ten fazlası sudan oluşuyor. Bu da hem tokluk hissi sağlıyor hem de günlük sıvı alımına katkıda bulunuyor. Uzmanlar, siyah fasulye filizlerinin dengeli bir beslenme programı içinde tüketildiğinde bağırsak sağlığını destekleyebileceğini, kan şekeri kontrolüne yardımcı olabileceğini ve önemli miktarda bitkisel protein sağlayabileceğini vurguluyor.