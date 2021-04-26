  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Gönül Dağı oyuncusundan 'Ermeni soykırımı' paylaşımı! Tepkisi olay oldu
Medya

Gönül Dağı oyuncusundan 'Ermeni soykırımı' paylaşımı! Tepkisi olay oldu

Gönül Dağı dizisinde rol alan oyuncu Berk Atan, ABD Başkanı Joe Biden'ın 'Ermeni soykırımı' açıklamasında sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 13:35:00 - 2021-04-26 13:36:35
Gönül Dağı oyuncusundan 'Ermeni soykırımı' paylaşımı! Tepkisi olay oldu

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlaması gündeme bomba gibi düştü. TRT 1’in sevilen dizidi Gönül Dağı’nda ‘Taner’ karakterini oynayan oyuncu Berk Atan yapılan sözde soykırım paylaşımlarına ve Biden'a tepki gösterdi.

Berk Atan paylaşımında "Arkadaşlar bu işin sağı, solu, partisi yoktur bu mesele muhalefet olmak veya olmamak değildir! Soykırım gibi ağır ithamı ve insanlık suçunu anlı şanlı tarihimizde asla ve asla kabul etmiyorum. Şanlı tarihimizin değerini bilelim" yazdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Thodex vurgunu 2 milyar dolar değilmiş! Gerçek rakam ortaya çıktı
Gündem

Thodex vurgunu 2 milyar dolar değilmiş! Gerçek rakam ortaya çıktı

Son günlerde gündemin en önemli konusu haline gelen Thodex vurgunu ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 2 milyar dolarlık ..
Çin’e karşı 3 ülke birleşti! Gerilim tırmandı! Büyük çaplı olacak
Dünya

Çin’e karşı 3 ülke birleşti! Gerilim tırmandı! Büyük çaplı olacak

Çin'in Pasifik'teki tehditkar faaliyetlerine karşı Japonya, ABD ve Fransa ortak plan yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Biden açıklaması: Zaman içinde cevap verilecek
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Biden açıklaması: Zaman içinde cevap verilecek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını sözde 'Ermeni Soykırımı' olarak tanımlamasına ilişkin değerlendirmele..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay