Gönül Dağı oyuncusundan 'Ermeni soykırımı' paylaşımı! Tepkisi olay oldu

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlaması gündeme bomba gibi düştü. TRT 1’in sevilen dizidi Gönül Dağı’nda ‘Taner’ karakterini oynayan oyuncu Berk Atan yapılan sözde soykırım paylaşımlarına ve Biden'a tepki gösterdi.

Berk Atan paylaşımında "Arkadaşlar bu işin sağı, solu, partisi yoktur bu mesele muhalefet olmak veya olmamak değildir! Soykırım gibi ağır ithamı ve insanlık suçunu anlı şanlı tarihimizde asla ve asla kabul etmiyorum. Şanlı tarihimizin değerini bilelim" yazdı.