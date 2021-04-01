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Medya Gönül Dağı dizisinden kötü haber!
Medya

Gönül Dağı dizisinden kötü haber!

TRT1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nda kötü bir gelişme yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 16:30:00 - 2021-04-01 16:31:53
Gönül Dağı dizisinden kötü haber!

TRT1'de ekranlara gelen Gönül Dağı dizisi Cumartesi günleri reytinglerde ilk sıraya kimselere kaptırmazken fenomen yapımdan kötü bir haber geldi.

3 Nisan Cumartesi günü 22. Bölümü ekranlara gelecek olan dizide koronavirüs şoku yaşanıyor.

TV100'den Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre, Eskişehir'de çekilen TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nın oyuncusu Eser Eyüboğlu koronavirüse yakalandı. Geçen aylarda ikiz bebekleri Ege ve Can'ı kucağına alan Eyüboğlu, kendisini Eskişehir'de kaldığı otelde karantinaya aldı.

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