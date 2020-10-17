Gönül Dağı dizisi oyuncuları
Gönül Dağı dizisi konusu | TRT 1 ekranlarında yeni bir dizi başlıyor. Tarihi dizilerin yanı sıra ailelerin gönül rahatlığıyla izleyeceği diziler de yayınlayan TRT 1’de Gönül Dağı isimli buram buram Anadolu kokan bir dizi başlıyor. Dönül Dağı dizini merak edenler oyuncu kadrosunu ve dizinin konusunu araştırıyor. Peki, Gönül Dağı’nda kimler oynuyor? | Gönül Dağı dizi konusu nedir? | Gönül Dağı ne zaman başlıyor? | Gönül Dağı dizisi hikayesi.
Gönül Dağı ne zaman? TRT 1 bu sezon birbiri ardından kaliteli yapımları ekranlara getirmeye devam ediyor. Uyanış: Büyük Selçuklu, Hay Sultan, Masumlar Apartmanı dizilerinin ardından bukez Gönül Dağı izleyicisiyle buluşuyor. Gönül Dağı dizinin ilk bölümü 17 Ekim Cumartesi akşamı 20.00'de başlayacak. Diziyi merak edenler konu ve oyuncular hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Gönül Dağı’nda kimler oynuyor?
Gönül Dağı dizisinin konusu nedir?
Gönül Dağı dizisinin fragmanını izleyenler konuyu bir hayli merak etmiş durumda. Bu sebeple pek çok kişi ‘Gönül Dağı konusu nedir?’ sorusunu araştırıyor. Gönül Dağı dizisi bir Anadolu masalı olarak ifade ediliyor. Bozkır’da yaşayan çocukların büyük hayallerinin konu alındığı dizide tüm engellere rağmen üç kuzenin hikayesi konu ediliyor. Gönül Dağı “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılmıştır.
Gönül Dağı dizisi oyuncuları
Bozkırın ortasında şirin bir kasabanda yaşanılanların anlatıldığı dizide başrolleri Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan paylaşıyor.
Gönül Dağı oyuncularının listesi şöyle:
Taner Berk Atan
Dilek Gülsüm Ali İlhan
Ciritçi AbdullahYavuz Sepetçi
Celal Bey Ege Aydan
Veysel Semih Ertürk
Zahide Ecem Özkaya
Ramazan Cihat Süvarioğlu
Dolmuşçu SeferFerdi Sancar
Döndü Feyza Işık
Erdal Cindoruk
Ali Düşenkalkar
Gülhan Tekin
Nuri Gökaşan
Nazlı Pınarkaya
Eser Eyüboğlu
Çiğdem Aygün
Şebnem Dilligil
Mert Turak