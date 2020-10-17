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Medya Gönül Dağı dizisi oyuncuları
Medya

Gönül Dağı dizisi oyuncuları

Gönül Dağı dizisi konusu | TRT 1 ekranlarında yeni bir dizi başlıyor. Tarihi dizilerin yanı sıra ailelerin gönül rahatlığıyla izleyeceği diziler de yayınlayan TRT 1’de Gönül Dağı isimli buram buram Anadolu kokan bir dizi başlıyor. Dönül Dağı dizini merak edenler oyuncu kadrosunu ve dizinin konusunu araştırıyor. Peki, Gönül Dağı’nda kimler oynuyor? | Gönül Dağı dizi konusu nedir? | Gönül Dağı ne zaman başlıyor? | Gönül Dağı dizisi hikayesi.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 16:20:00 -
Gönül Dağı dizisi oyuncuları

Gönül Dağı ne zaman? TRT 1 bu sezon birbiri ardından kaliteli yapımları ekranlara getirmeye devam ediyor. Uyanış: Büyük Selçuklu, Hay Sultan, Masumlar Apartmanı dizilerinin ardından bukez Gönül Dağı izleyicisiyle buluşuyor. Gönül Dağı dizinin ilk bölümü 17 Ekim Cumartesi akşamı 20.00'de başlayacak. Diziyi merak edenler konu ve oyuncular hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Gönül Dağı’nda kimler oynuyor?

Gönül Dağı dizisinin konusu nedir?

Gönül Dağı dizisinin fragmanını izleyenler konuyu bir hayli merak etmiş durumda. Bu sebeple pek çok kişi ‘Gönül Dağı konusu nedir?’ sorusunu araştırıyor. Gönül Dağı dizisi bir Anadolu masalı olarak ifade ediliyor. Bozkır’da yaşayan çocukların büyük hayallerinin konu alındığı dizide tüm engellere rağmen üç kuzenin hikayesi konu ediliyor.  Gönül Dağı “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılmıştır.

Gönül Dağı dizisi oyuncuları

Bozkırın ortasında şirin bir kasabanda yaşanılanların anlatıldığı dizide başrolleri Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan paylaşıyor.

Gönül Dağı oyuncularının listesi şöyle:

Taner    Berk Atan

Dilek      Gülsüm Ali İlhan

Ciritçi AbdullahYavuz Sepetçi

Celal Bey             Ege Aydan

Veysel  Semih Ertürk

Zahide  Ecem Özkaya

Ramazan             Cihat Süvarioğlu

Dolmuşçu SeferFerdi Sancar

Döndü  Feyza Işık

Erdal Cindoruk

Ali Düşenkalkar

Gülhan Tekin

Nuri Gökaşan

Nazlı Pınarkaya

Eser Eyüboğlu

Çiğdem Aygün

Şebnem Dilligil

Mert Turak

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