Gönül Dağı ne zaman? TRT 1 bu sezon birbiri ardından kaliteli yapımları ekranlara getirmeye devam ediyor. Uyanış: Büyük Selçuklu, Hay Sultan, Masumlar Apartmanı dizilerinin ardından bukez Gönül Dağı izleyicisiyle buluşuyor. Gönül Dağı dizinin ilk bölümü 17 Ekim Cumartesi akşamı 20.00'de başlayacak. Diziyi merak edenler konu ve oyuncular hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Gönül Dağı’nda kimler oynuyor?

Gönül Dağı dizisinin konusu nedir?

Gönül Dağı dizisinin fragmanını izleyenler konuyu bir hayli merak etmiş durumda. Bu sebeple pek çok kişi ‘Gönül Dağı konusu nedir?’ sorusunu araştırıyor. Gönül Dağı dizisi bir Anadolu masalı olarak ifade ediliyor. Bozkır’da yaşayan çocukların büyük hayallerinin konu alındığı dizide tüm engellere rağmen üç kuzenin hikayesi konu ediliyor. Gönül Dağı “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılmıştır.

Gönül Dağı dizisi oyuncuları

Bozkırın ortasında şirin bir kasabanda yaşanılanların anlatıldığı dizide başrolleri Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan paylaşıyor.

Gönül Dağı oyuncularının listesi şöyle:

Taner Berk Atan

Dilek Gülsüm Ali İlhan

Ciritçi AbdullahYavuz Sepetçi

Celal Bey Ege Aydan

Veysel Semih Ertürk

Zahide Ecem Özkaya

Ramazan Cihat Süvarioğlu

Dolmuşçu SeferFerdi Sancar

Döndü Feyza Işık

Erdal Cindoruk

Ali Düşenkalkar

Gülhan Tekin

Nuri Gökaşan

Nazlı Pınarkaya

Eser Eyüboğlu

Çiğdem Aygün

Şebnem Dilligil

Mert Turak