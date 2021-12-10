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Medya Gönül Dağı başrolünden flaş karar! Yeni proje ile anlaştı
Medya

Gönül Dağı başrolünden flaş karar! Yeni proje ile anlaştı

TRT1'de reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Gülsim Ali İlhan flaş bir imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 20:10:00 -
Gönül Dağı başrolünden flaş karar! Yeni proje ile anlaştı

TRT1'in çok izlenen dizilerinden Gönül Dağı'nın başrol oyuncusu Gülsim Ali, Pakistan merkezli uluslararası tekstil devi ile reklam anlaşması yaptı. Diriliş Ertuğrul dizisindeki rolüyle Pakistan'da fenomen olan güzel oyuncu, markanın uluslararası yüzü oldu. Oyuncunun adını taşıyan MariaBXGülsimAli koleksiyonunun reklam filmi geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da Sait Halim Paşa Yalısı'nda çekildi.

Koleksiyon Pakistan'ın dışında ABD, İngiltere ve Ortadoğu ülkelerinde satışa sunulacak. Gönül Dağı dizisinin yoğun çekim maratonu nedeniyle Pakistan'a gidemeyen oyuncunun dizi tatile girdiğinde bu ülkeye giderek çeşitli etkinliklere katılacağı öğrenildi.

Gülsim Ali İlhan kimdir?

Bulgaristan göçmeni olan Gülsim Ali İlhan, çocukluğunda izlediği Türk dizileri sayesinde Türkçeyi daha hızlı öğrendiğini söyledi. Ünlü Hollywood yıldızı Jennifer Lawrence'a benzetilen başarılı oyuncu, geçen sezon 4 bölüm sonra yayından kaldırılan 'Yüzleşme' dizisinden sonra yeni sezonda TRT 1'de ekrana gelen 'Gönül Dağı' dizisinde 'Dilek' karakteriyle ekranlara geri döndü.

"Bir gün zirveye çıkacağım"

Verdiği bir röportajda, "Bulgaristan'da Türk dizilerini izlerken oyuncu olmaya karar verdim. İlk işim Türkçeyi iyi şekilde öğrenmek oldu. Bunun için elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyorum. Günün birinde yaptığım işle anılmak en büyük hedefim. Zirveye çıkacağıma da inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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