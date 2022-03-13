Gönül Dağı 56. Bölüm fragmanı yayınlandı! Amcaoğullarına kötü haber
TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’nın 56. bölüm fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak?
Gönül Dağı dizisi 55. son bölümle TRT 1 ekranlarında seyircisi ile buluştu. Dizinin son bölümünün yayınlanmasının ardından 56. Yeni bölüm fragmanını izlemek isteyen diziseverler yoğun şekilde, "Gönül Dağı 56. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.
Sevilen dizinin 56. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Asya’nın abilerinin amcaoğullarının ağılını ateşe verdiği görülüyor.
Gönül Dağı 19 Mart 2022 Cumartesi akşamı TRT 1'de...