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Medya Gönül Dağı 45. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Sefer'in hastalığı ortaya çıkıyor
Medya

Gönül Dağı 45. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Sefer'in hastalığı ortaya çıkıyor

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’nın 45. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Fragmanda Sefer’in hastalığı ile ilgili büyük bir ipucu da verildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 09:26:00 -

Anadolu insanının sıcaklığını evlere taşıyan TRT dizisi Gönül Dağı, 44. Bölümü ile ekranlara geldi. 44. Bölümün ardıdan Gönül Dağı’nın 45. Bölüm Fragmanı da yayınlandı.

Fragmanda seyircinin uzun süredir merak ettiği Sefer’in hastalığı ile ilgili ipucu veriliyor. Zahide ve çocukları unutabileceğini söyleyen Sefer’in hastalığının ‘hafıza kaybına’ yol açacağı anlaşılıyor.

Gönül Dağı’nın 45. yeni bölümü 25 Aralık Cumartesi günü ekranlara gelecek.

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