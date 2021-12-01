Gönül Dağı 42. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı!

Anadolu'nun farklı kültürlerine aynı anda yer veren ve unutulmaz aşkların hikayesini konu edinen TRT 1'in reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisi, her bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan ve Ecem Özkaya'nın yer aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisi, 4 Aralık Cumartesi akşamı ekranlarda olacak.

Çekimleri Eskişehir Sivrihisar'da sürdürülen ve cumartesi günlerine damgasını vuran Gönül Dağı dizisinin son bölümü, hem eğlenceli hem de üzücü anlara sahne oldu.

"2 günde ne kadar izimiz varsa sildi attı"

Fragmana üzgün olduğu görülen Veysel'in "Bir anam vardı o evde beni ayakta tutan adamın biri geldi 2 günde ne kadar izimiz varsa sildi attı." gözleri damga vurdu.