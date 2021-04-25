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Medya Gönül Dağı 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Medya

Gönül Dağı 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen TRT 1’in Gönül Dağı dizisinin 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 07:42:00 -

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’nın 25.son bölümde tam da işleri yoluna koymak üzereyken sabıka kaydı mevzusunun mahkeme salonuna taşınması Sefer'in canını fena halde sıkar. Gönül Dağı'nda Sefer'in hiçbir kötü niyeti olmaksızın genç bir çocuğunun akıbetini garanti altına almak için suçlu pozisyonuna düşmesi, davanın ilerleyişini bambaşka noktaya getirdi. Kendisine yardım eli uzatarak güç durumdan çıkaran babasını karşısında görür görmez tanıyan Dilek özlemini dindirdi.

Yapımcılığında Ferhat Eşsiz’in yer aldığı, yönetmenliğini Yahya Samancı’nın üstlendiği, başrollerini Gülsim Ali İlhan ve Berk Atan’ın paylaştığı  "Bozkırda Bir Anadolu Masalı"nı konu olarak işleyen Gönül Dağı 26.bölüm fragmanı da yayınlandı.

Fragmanda amcaoğulları ve kasabalının Sefer’in lehine şahitlik yapmak için harekete geçtiği görülüyor. Fragmanın son sahnesinde hakimin Zahide'nin Sefer ile evlenmesi durumunda çocukların velayetini Fikret'e vereceğini açıklaması dizinin izleyicisinin tepkisi çekti. Sosyal medyada mahkemenin böyle bir durumda çocukların velayetini annede bırakması gerektiği görüşü dile getirildi.

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