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Aktüel Gönen'de soba patlaması!
Aktüel

Gönen'de soba patlaması!

Yeniakit Publisher
2023-03-31 19:29:00 -
Gönen'de soba patlaması!

Balıkesir'in Gönen ilçesi Hasanbey kırsal mahallesinde soba patlaması sonucu evde maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Gönen ilçesine bağlı Hasanbey kırsal mahallesinde Ahmet Kemal Canbaş'a ait olduğu öğrenilen müstakil evde oturma odasında ki soba patladı. Patlama sonucunda evde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alındı. Sobanın patlama anında evde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlemiş oldu. Jandarma ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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