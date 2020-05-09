Gönen’de 5 bin kişiye sosyal yardım yapıldı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde Kovid-19 Virüs tedbirleri kapsamında sosyal yardımlar devam ediyor. Kaymakamlık Gönen’de bugüne kadar 5 bin kişiye sosyal yardım yaptı.

Gönen’de ayrıca 65 yaş üstü vatandaşların sağlıklarının korunması amaçlı sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşların market, eczane, banka ihtiyaçlarının karşılanması için Kaymakamlık bünyesinde Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu. Gönen’de iş insanları işinden olanların ihtiyaçlarının karşılanması için zekat ödemelerini Vefa Grubu aracılığıyla yapmak, kimisi vefa sosyal destek grubu çalışmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin alınması için maddi yardım tekliflerinde bulundular. Vefa Grupları hayırsever vatandaşların ayni veya nakdi yardımlarını muhtaç ailelere hızlı bir şekilde ulaştırıyor.

Gönen’de 5 bin kişiye sosyal yardım ulaştırıldı

Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, sosyal yardım miktarını da açıkladı. Gönen’de Korona virüs tedbirlerinin başlamasıyla birlikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfın da dosyası bulunan vatandaşlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hiçbir başvuruya gerek kalmaksızın toplam üç fazda sosyal ekonomik destek ödemeleri hesaplarına yatırıldı. Sosyal izolasyon kuralları gereği bu ödemeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince doğrudan evlere teslim edildi. Gönen’de bu kapsamda olduğu halde yardım alamayan vatandaşların başvuru yaptıkları takdirde durumları yeniden değerlendiriliyor. Bakanlıkça şu ana kadar 4 bin 572 kişiye, kişi başı bin TL’den toplam 4 milyon 572 bin TL ekonomik destek sağlandı.. Ayrıca bu kapsamda olmadığı halde dönem itibariyle mağduriyet yaşayan 380 vatandaşa Gönen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca toplam 243 bin TL ödeme yapılmıştır. Böylece sosyal yardım alan sayısı 4 bin 952 kişiye, yapılan ödeme de toplam 5 milyon 15 bin TL’ye ulaştı. Adlarına yardım çıktığı halde adres değişikliği veya evde bulunmama sebebiyle yardımları alamayan vatandaşların Gönen PTT şubesine uğramaları gerektiği belirtildi.