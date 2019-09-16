"Gönen Vizyon 2023 Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı" yapıldı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde "Vizyon 2023 Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Gönen Belediyesi Ömer Seyfettin Kültür Merkezinde yapılan Gönen Vizyon 2023 Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Gönen Ticaret Odası Başkanı Ahmet Selvi, ilçe STK başkanları, Siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşların iştirakiyle yapıldı. Çalıştay açılışında konuşan Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, "2023 Gönen Vizyon programı kapsamında ilki Turizm Çalıştayı olarak düzenlenen çalıştayların ikincisini Tarım Çalıştayı olarak gerçekleştiriyoruz. Gönen, tarım ve hayvancılık alanında Balıkesir’in önemli bir ilçesi konumundadır. Tarım ve hayvancılıkta Türkiye’yi besleyen bir il olarak sektörde ilk sırada yer almaktadır. Gönen’de birçok ürün marka haline gelmiştir. Bizler de bu çalıştayda tüm kurumlarımızla birlikte yapacağımız çalışmalar neticesinde bölgemizi tarım ve hayvancılıkta daha iyi seviyelere çekmenin çabası içerisindeyiz. Ülkemizde tarım ve hayvancılık ulusal beslenme ve kalkınma için hayati öneme sahip sektörler konumundadır. Kırsal kalkınma programlarının tarım direncini nasıl değiştirebileceğini, tarımsal geçim kaynağını geliştirip istikrarı nasıl sağlayabileceğini, üretilen mahsullerin daha kaliteli ve pazarlamasında daha başarılı seviyelere gelmesi için Gönen’de her yıl düzenlediğimiz tarım ve hayvancılık fuarında üreticimizi teknoloji ve sektörel yeniliklerle buluşturmaya gayret ediyoruz. Biz de ilçemizdeki Tarım ve Hayvancılığın gelişimini sağlamak için bölgemizdeki üretici ve yetiştiricilerimizin her konuda yanlarındayız" dedi.

Çalıştay, Gönen’in tarım ve hayvancılıktaki vizyonunu içeren konuların görüşülmesi ile devam etti.