Gomis'ten 'İzmir' mesajı
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen ünlü futbolcu Bafetimbi Gomis İzmir'deki depremle ilgili paylaşımda bulundu.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem için Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.
"Mucizeler olması dileğiyle"
Gomis, "İzmirli dostlarım, Büyük geçmiş olsun! Depremde hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kalbim ve dualarım sizinle! Mucizeler olması dileğiyle." ifadelerini kullandı.