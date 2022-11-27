Gomis'in para için yaptığı şeye bak!

Galatasaray'da Icardi'nin yedeği konumuna düşen ve bir süredir formasına hasret kalan Gomis'ten Türk taraftarları sinirlendiren açıklamalar geldi. Fransa'da verdiği röportajda, Suudi Arabistan'daki futbolun Türkiye'ye kıyasla daha iyi olduğunu dile getiren Gomis, orada futbol oynarken daha mutlu olduğunu ifade etti. Bu sözlerin ardından Galatasaraylı taraftarlar Gomis'e tepki gösterdi.

Galatasaray'da Icardi'nin yükselişi Gomis'in çöküşüne sebep oldu. Arjantinli forvetten formayı kapamayan Gomis, Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamayla sosyal medyada tepki çeken Gomis, Suudi Arabistan ile Türkiye'yi kıyasladı.

Bafetimbi Gomis, "Suudi Arabistan'da futbol, Türkiye veya Marsilya'da olduğundan daha tutkulu çünkü futbolun hayatta daha önemli bir yeri var. Hatta Al-Hilalliyseniz sokakta yürüyemiyorsunuz. Ben hep sevgiyle karşılandım. Suudi Arabistan'da futbol Türkiye'den daha iyi." dedi.

Gomis'in bu açıklamalarını yersiz bulan Galatasaray taraftarı, Fransız golcünün yedek kaldıktan sonra böyle bir yol izlendiğini düşünüyor. Birçok taraftardan eleştiri alan Gomis'in bu sözleri kısa süre içinde gündeme oturdu.