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Spor Gomis'in iptal edilen golü sonrası Mustafa Sarıgül gündem oldu!
Spor

Gomis'in iptal edilen golü sonrası Mustafa Sarıgül gündem oldu!

Galatasaray'ın Barcelona karşısında Gomis ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Bu karar sonrası sosyal medyada Mustafa Sarıgül’ün ofsayt ile ilgili yapmış olduğunu açıklaması yeniden gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 12:21:00 -

Galatasaray'ın Barcelona deplasmanına konuk olduğu karşılaşmanın 78. dakikasında Gomis ile bulduğu gol ofsayta takıldı.

dakikada Van Aanholt'un uzun oynadığı topu Gomis savunmanın arkasında kontrol etti. Gomis kaleci ter Stegen'in üzerinden topu ağlarla buluşturdu ancak ofsayt bayrağı kalktı.

Golün iptal olmasının ardından Gomis büyük üzüntü yaşadı.

Sarıgül'ün ofsayt vaadi

İptal edilen gol sonrası Mustafa Sarıgül’ün ofsaytın kaldırılması ile ilgili daha önceden yapmış olduğu açıklama sosyal medyada yeniden gündem oldu. Sarıgül iktidar vaatleri arasında ofsaytın kaldırılacağını da sayıyordu.

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