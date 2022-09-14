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Spor Gomis'e gelen teklif Galatasaray'ı şok etti!
Spor

Gomis'e gelen teklif Galatasaray'ı şok etti!

Süpe Lig'de geride kalan 6 haftada 13 puan toplayarak 5. sırada yer alan Galatasaray'da attığı 4 golle takımını adeta sırtlayan Bafetimbi Gomis dikkat çekmişti. Sarı - kırmızılılara geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer olan ve bu sezon başında forma rekabetinden kaçınmayacağını dile getiren Fransız golcü için sürpriz bir gelişme yaşandı. 37 yaşındaki santrfora bir İran kulübünden transfer teklifi geldiği öğrenildi. Gomis'in ise bu teklife yanıtı ortaya çıktı...

Yeniakit Publisher
2022-09-14 12:25:00 -
Gomis'e gelen teklif Galatasaray'ı şok etti!

Süpe Lig'de geride kalan 6 haftada 13 puan toplayarak 5. sırada yer alan Galatasaray'da attığı 4 golle takımını adeta sırtlayan Bafetimbi Gomis dikkat çekmişti. Sarı - kırmızılılara geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer olan ve bu sezon başında forma rekabetinden kaçınmayacağını dile getiren Fransız golcü için sürpriz bir gelişme yaşandı. 37 yaşındaki santrfora bir İran kulübünden transfer teklifi geldiği öğrenildi. Gomis'in ise bu teklife yanıtı ortaya çıktı...

Süper Lig'de oynanan 6 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray'ın attığı 7 golün 4'ünü kaydeden Bafetimbi Gomis, gösterdiği performansla forma rekabetinde geri adım atmayacağını göstermişti. 37 yaşındaki Fransız golcünün bu oyunu sonrasında sürpriz bir gelişme yaşandı.

Ligde üst üste iki galibiyet alan sarı - kırmızılılarda taraftarın büyük beğenisini toplayan Bafetimbi Gomis'e flaş bir teklif geldi.

Takvim'e göre; tecrübeli futbolcu, yaklaşık 1 ay önce bir İran kulübünden çok ciddi bir teklif aldı. Bu teklifin sarı - kırmızılı camianın beklemediği bir olay olduğu kaydedildi.

Bafetimbi Gomis'in Galatasaray ile 1 yıl sözleşmesinin kalması ve teklif edilen maaşın sarı - kırmızılılarda kazandığından çok daha fazla olmasına rağmen teklifi reddettiği aktarıldı.

Gomis'in ayrıca kendisine özel bir fizyoterapist tuttuğu ve ekstra çalışmalar yaptığı öğrenildi. Deneyimli futbolcunun yine özel bir beslenme koçu ile birlikte çalıştığı ve bu sayede fiziki anlamda fit kaldığı ifade edildi.

 

 


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