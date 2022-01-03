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Spor Gomis, Süper Lig'e geri dönüyor
Spor

Gomis, Süper Lig'e geri dönüyor

Galatasaray'da oynadığı dönemde taraflı tarafsız herkesin beğenisi toplayan Bafetimbi Gomis'in rotası tekrar Türkiye olabilir.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 11:55:00 -
Gomis, Süper Lig'e geri dönüyor

Galatasaray'da oynadığı dönemde taraflı tarafsız herkesin beğenisi toplayan Bafetimbi Gomis'in rotası tekrar Türkiye olabilir.

Süper Lig'de ilk yarıdaki performansıyla büyük alkış toplayan Konyaspor'un Fransız golcü Bafetimbi Gomis'in peşinde olduğu öğrenildi.

Yeşil beyazlı takımın genç teknik direktör İlhan Palut'un yönetimden kaliteli bir golcü istemesi sonrası Gomis ile temasa geçildiği belirtildi.

İkisi penaltıdan olmak üzere çıktığı 14 maçta 8 gol atan 36 yaşındaki deneyimli golcü kariyerine Suudi Arabistan Süper Ligi'nde devam ediyor.

Gomis geçen sezon 42 maçta 30 gol atarken Al-Hilal Riyad formasıyla çıktığı 142 maçta 104 gol atıp 16 asist yaptı.

Galatasaray'a 2.5 milyon Euro'ya transfer olmuştu

Galatasaray, Gomis'i 2017 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Swansea'dan 2.5 milyon Euro bonservis ücreti ile transfer etmişti.

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