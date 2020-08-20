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Spor Gomis maç sırasında bayıldı
Spor

Gomis maç sırasında bayıldı

Futbolcu Bafetimbi Gomis, oynadığı maçta baygınlık geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 22:46:00 -
Gomis maç sırasında bayıldı

Suudi Arabistan Birinci Ligi takımlarından olan El-Hilal'de forma terleten 35 yaşındaki Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, El-Ehli ile mücadele ettikleri 26. hafta maçında bayıldı.

Daha önceden Galatasaray'da da forma giyen santrfor, mücadelenin 12. dakikasında fenalaştı. Sağlık görevlilerinin müdahalesinden sonra mücadeleye devam edebilen Gomis'in 2009 senesinde Fransa Milli Takımı'nın kampında da baygınlık yaşadığı bildirildi. Bunun üzerine Gomis'e bayılma rahatsızlığı teşhisi konulduğu belirtildi.

Olympique Lyon ve Swansea City'de oynarken de mücadele esnasında geçici şuur kaybı yaşayan Bafetimbi Gomis, Galatasaray'da oynadığı Süper Lig 2017-18 sezonunun 22. haftasındaki Kasımpaşa maçında da aynı sorunu yaşamış fakat oyuna dönerek 90 dakikayı tamamlamıştı.

Vazovagal senkop (bayılma rahatsızlığı) nedir?

Bayılma, beyne kan akışının azalmasının neden olduğu ani ve kısa süreli bilinç ve duruş kaybıdır. Bu bayılma senkop olarak isimlendirilir.

Vazovagal senkop ise çocuk ve gençlerde daha çok olan bayılma türüne denir. Bu bayılma türünde tansiyonun düşmesiyle beyindeki kan dolaşımını azalır ve bilinç kaybı gerçekleşir.

Niçin olur?

Vazovagal senkop'ın en sık 4 sebebinin artmış ısı maruziyeti, kan görme, uzun süre ayakta kalma ve yaralanma korkusu olduğu belirtiliyor.

Tedavisi var mı?

Bu hastalık çoğu durumda tedavi gerektirmiyor. Bu rahatsızlığa bağlı sebep olan tetikleyici faktörler hekimler tarafından belirleniyor. Doktorlar ilaç tedavisi dışında ayak egzersizleri ve varis çorapları kullanımını tavsiye ediyor. Eğer bu rahatsızlık ilaç tedavisi ile kontrol altına alınamıyorsa cerrahi tedavi seçenekleri değerlendiriliyor. Hastaya, rahatsızlığını önlemek için kalp atım hızını düzenleyen kalp pili gibi özel cihazlar da yerleştirilebiliyor.

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