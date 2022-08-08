Gomis: Büyük bir gurur

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Galatasaray'a Antalyaspor deplasmanında galibiyeti getiren golü kaydeden Bafetimbi Gomis, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Gomis, galibiyet golünü atmaktan memnun olduğunu belirterek, "Bugün burada gol atmaktan dolayı çok mutluyum. Çok önemli bir maçtı. Taraftarlarımızın gösterdiği ilgiden dolayı da çok memnunum. Oyuna girip gol atmak benim için çok büyük bir gurur kaynağıydı." dedi.

Antalyaspor'un ligdeki zor deplasmanlardan olduğunu belirten Gomis, "Golden sonra çok mutlu oldum. Çok büyük bir deneyim gerektiriyordu bu. İyi bir başlangıç yaptık ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Öünümüzdeki hafta aramıza yeni isimler de katılacak. Bütün takımı tebrik ediyorum. Antalya kolay bir deplasman değildi ama kazanmayı başardık." açıklamasında bulundu.