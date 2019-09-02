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Gölyaka’ya 1111 adet ıhlamur dikilecek

Düzce Genç Eller Derneği, Düzce Üniversitesi Genç Eller Topluluğu ve Gölyaka Belediyesi iş birliğinde 11 Kasım’da Gölyaka Kültür Parkta fidan dikim etkinliği gerçekleştirilecek.

02 Eylül 2019 Pazartesi 14:02
Gölyaka’ya 1111 adet ıhlamur dikilecek

Düzce Genç Eller Derneği, Düzce Üniversitesi Genç Eller Topluluğu ve Gölyaka Belediyesi iş birliğinde 11 Kasım’da Gölyaka Kültür Parkta fidan dikim etkinliği gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında 1111 adet ıhlamur toprakla buluşturulacak.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 11 Kasım’da Türkiye’nin dört bir yanında fidan dikimi gerçekleştirilecek. 11 Milyon fidan dikimi ile rekorlar kitabına aynı zamanda başvuruda yapılacak. Bu kapsamda Düzce’de birçok projede öncülük eden Düzce Genç Eller Derneği de kollarını sıvayarak fidan dikim etkinliği kapsamında çalışmalara başladı. 11 Kasım’da Gölyaka Belediyesi ve Düzce Üniversitesi Genç Eller Topluluğu’nun da katılımları ile Gölyaka Kültür Park’ta 1111 adet ıhlamur ağacı dikimi yapılacak. Farklı bir türde dikim gerçekleştirecek olan dernek üyelerinin amacı son günlerde en çok yağış alan bölge olan Gölyaka’nın Ihlamur ağaçları sayesinde biraz daha az yağış almasını sağlamayı hedefliyor. Ayrıca ağaçlardan üretilecek ıhlamurların tamamı da Düzce Üniversitesi’nin kullanımına sunulacak. Üniversitenin gerçekleştirdiği Çevre ve Sağlık projesine dahil edilecek ıhlamurlar ile çeşitli koku, çay ve kozmetik ürünlerde üretilebilecek. Dernek üyeleri projeye destek vermek isteyen kişilere de çağrıda bulunarak, destek beklediklerini dile getirdi. Projeye dahil olacak kişilerin her birinin ismine özel ağaç olacak olması da projenin bir başka detayı olarak dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 14:02
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