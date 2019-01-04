'Gölge MOSSAD'dan şok 'Münbiç' iddiası: BAE ve Mısır...

ABD Başkanı Donald Trump'ın 14 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesi sırasında aldığı Suriye'den çekilme kararının ardından yeni gelişmeler ve iddialar ortaya atılmaya devam ediliyor.

Son iddia ise "Gölge MOSSAD" olarak bilenen İsrailli istihbarat sitesi DEBKA'dan geldi. İsrailli site, ABD'nin çekileceği yerlere Arap ülkelerinin yerleşeceğini, bu yüzden geçtiğimiz günlerde Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetkililerinin Münbiç kentinde gizli incelemelerde bulunduğunu yazdı.

Terör mevzilerini gezerek notlar aldı

DEBKA'ya göre, PKK/YPG'nin işgali altında bulunan Münbiç'e, Mısır ve BAE yetkilileri ziyarette bulundu. Terör örgütü YPG'nin mevzi ve siperlerini gezen heyet, kendi askerlerinin nereye-nasıl konuşlanacağına dair bazı notlar aldı.

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Gelişmelerin diplomatik yüzü! ABD: Sizi havadan koruruz

Gölge MOSSAD'a göre bu durumun bir de diplomatik tarafı var. Beyaz Saray'ın BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Ziyad ve Mısır'ın darbeci lideri Sisi ile sürekli görüşme halinde. Amerikan yönetiminin bu iki lidere, bölgedeki Amerikan mevzilerini devralması teklifini yaparken aynı zamanda Türkiye, Rusya ve Esed'in olası operasyonlarına karşıda havadan koruma sağlayacağı garantisini sunuyor.

"Esed bu gelişmelere sıcak bakabilir"

DEBKA haberin devamında Esed'in, Sisi'nin kendisini destekleyen tek Arap lider olması, BAE'nin ise Şam'da elçiliğini geri açan ilk Arap ülkesi olması sebebiyle, bu oluşuma sıcak bakabileceği değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Arap NATO'su hayali

İsrailli site iddialarını daha da ileri götürerek, Münbiç'te bu durum gerçekleşirse Suriye'nin Irak sınırı gibi diğer bölgelerine de karışık Arap güçlerinin konuşlanmasının önünü açabileceğini ileri sürdü.

ABD'nin Arap NATO'su hayali artık herkes tarafından biliniyor. Eğer bu durum olursa sadece Mısır ve BAE değil, Suudi Arabistan, Fas, Cezayir gibi ülkelerin askerlerinin de bölgeye geleceği ve İran'ı baskı altına almada rol oynayabileceği iddiası da dile getirildi.