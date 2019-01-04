0553 313 94 23

'Gölge MOSSAD'dan şok 'Münbiç' iddiası: BAE ve Mısır...

"Gölge MOSSAD" olarak bilinen DEBKA, Mısır ve BAE'lilerin Münbiç'e geldiğini iddia etti. Kukla yönetimin temsilcilerinin Münbiç ziyaretinde notlar aldığı ifade edilirken ABD'nin ise şehri bu kukla Arap devletlerine bırakacağı ileri sürüldü. Ayrıca Türkiye'nin muhtemel operasyonuna karşı ABD'nin hava koruma desteği sağlayacağı belirtildi.

04 Ocak 2019 Cuma 17:49
'Gölge MOSSAD'dan şok 'Münbiç' iddiası: BAE ve Mısır...

ABD Başkanı Donald Trump'ın 14 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesi sırasında aldığı Suriye'den çekilme kararının ardından yeni gelişmeler ve iddialar ortaya atılmaya devam ediliyor.

Son iddia ise "Gölge MOSSAD" olarak bilenen İsrailli istihbarat sitesi DEBKA'dan geldi. İsrailli site, ABD'nin çekileceği yerlere Arap ülkelerinin yerleşeceğini, bu yüzden geçtiğimiz günlerde Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetkililerinin Münbiç kentinde gizli incelemelerde bulunduğunu yazdı.

Terör mevzilerini gezerek notlar aldı

DEBKA'ya göre, PKK/YPG'nin işgali altında bulunan Münbiç'e, Mısır ve BAE yetkilileri ziyarette bulundu. Terör örgütü YPG'nin mevzi ve siperlerini gezen heyet, kendi askerlerinin nereye-nasıl konuşlanacağına dair bazı notlar aldı.

Açıkça ortaya çıktı... TSK'nın karşısına Mısır ordusunu dikecekler!

Gelişmelerin diplomatik yüzü! ABD: Sizi havadan koruruz

Gölge MOSSAD'a göre bu durumun bir de diplomatik tarafı var. Beyaz Saray'ın BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Ziyad ve Mısır'ın darbeci lideri Sisi ile sürekli görüşme halinde. Amerikan yönetiminin bu iki lidere, bölgedeki Amerikan mevzilerini devralması teklifini yaparken aynı zamanda Türkiye, Rusya ve Esed'in olası operasyonlarına karşıda havadan koruma sağlayacağı garantisini sunuyor.

"Esed bu gelişmelere sıcak bakabilir"

DEBKA haberin devamında Esed'in, Sisi'nin kendisini destekleyen tek Arap lider olması, BAE'nin ise Şam'da elçiliğini geri açan ilk Arap ülkesi olması sebebiyle, bu oluşuma sıcak bakabileceği değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Arap NATO'su hayali

İsrailli site iddialarını daha da ileri götürerek, Münbiç'te bu durum gerçekleşirse Suriye'nin Irak sınırı gibi diğer bölgelerine de karışık Arap güçlerinin konuşlanmasının önünü açabileceğini ileri sürdü.

ABD'nin Arap NATO'su hayali artık herkes tarafından biliniyor. Eğer bu durum olursa sadece Mısır ve BAE değil, Suudi Arabistan, Fas, Cezayir gibi ülkelerin askerlerinin de bölgeye geleceği ve İran'ı baskı altına almada rol oynayabileceği iddiası da dile getirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 17:49
  1. iran
  2. İsrail
  3. abd
  4. rusya
  5. Erdoğan
  6. suudi arabistan
  7. bae
  8. mısır
  9. beyaz saray
  10. pkk
  11. MOSSAD
  12. nato
  13. trump
  14. esed
  15. ypg
  16. debka
  17. sisi
  18. münbiç
  19. DÜNYA Haberleri
  20. Arap NATO
  21. Birleşik Arap Emirlikleri
  22. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  23. ABD Başkanı Donald Trump
  24. ABD'nin Arap NATO'su hayali

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaynak Holding yöneticilerinin FETÖ davasında ara karar
    1. Kaynak Holding yöneticilerinin FETÖ..
    2. Trump kendi ülkesini tehdit etti:..
    3. "Kasımpaşa'da olmaktan mutluyum"
    4. Yılın bombası! Oğuzhan, Cengiz..
    5. Almanya'da silah sesleri! Polis..
    6. CHP PM toplantısı
    7. Eyüp Kahveci kimdir?
    8. Prof. Dr. Ali Erbaş, Köln'de cuma..
    9. Şeniz Doğan CHP Merkezefendi belediye..
    10. Komandolar Hakurk bölgesinde..
    11. CHP'de 630 aday belirlendi
    12. BAE destekli güçler Yemen'de kabileye..
    13. CHP Yaylakonak Belediye Başkanı AK..
    14. Domuz gribi Gürcistan'da 8 can aldı
    15. "Fenerbahçe'nin hedefi Avrupa..
    16. İlker Astarcı kimdir?
    17. 'Gölge MOSSAD'dan şok 'Münbiç'..
    18. Cumhur İttifakı'ndan flaş sözler:..
    19. Saralı’ya pil geldi
    20. Fransız hükümetinden sarı yeleklilere..
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!

    Günün Karikatürü

    4 Ocak 2019
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar