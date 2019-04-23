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Golfün yıldızları, çocuklarla buluştu

- Turkish Airlines Challenge Golf Turnuvası'na katılan Avrupa'nın yetenekleri golfçüleri, "Golf Klinik" etkinliğinde çocuklara atış yapmasını öğretti

23 Nisan 2019 Salı 19:07
Golfün yıldızları, çocuklarla buluştu


SAMSUN (AA) - Türkiye Golf Federasyonu (TGF) ve European Challenge Tour iş birliğiyle organize edilen "Golf Klinik" etkinliğinde Avrupa'nın yetenekleri golfçüleri, çocuklara atış yapmasını öğretti.

TGF ve European Challenge Tour iş birliğiyle Samsun'da 25-28 Nisan tarihlerinde yapılacak Turkish Airlines Challenge Turnuvası için kente gelen profesyonel golfçüler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında "Golf Klinik" etkinliğinde çocuklarla buluştu.

Avrupa'nın yıldız golfçüleri Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Sahası’nda 70 çocuğa golf sopasını tutmasını ve atış yapmasını öğretti.

"Çocuk Evlerinden Golfe Golften Olimpiyatlara" sosyal sorumluluk projesindeki çocuklar ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü minik sporcularının katıldığı etkinlikte, profesyonel golfçüler, deneyimlerini çocuklara aktardı.

Golfçüler, etkinliğin sonunda çocuklarla birlikte 23 Nisan pastasını kesti.


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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 19:07
  1. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  2. European Challenge Tour
  3. Golf
  4. Turkish Airlines Challenge Turnuvası
  5. Türkiye Golf Federasyonu

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