Golfün yıldızları, çocuklarla buluştu - Turkish Airlines Challenge Golf Turnuvası'na katılan Avrupa'nın yetenekleri golfçüleri, "Golf Klinik" etkinliğinde çocuklara atış yapmasını öğretti



SAMSUN (AA) - Türkiye Golf Federasyonu (TGF) ve European Challenge Tour iş birliğiyle organize edilen "Golf Klinik" etkinliğinde Avrupa'nın yetenekleri golfçüleri, çocuklara atış yapmasını öğretti. TGF ve European Challenge Tour iş birliğiyle Samsun'da 25-28 Nisan tarihlerinde yapılacak Turkish Airlines Challenge Turnuvası için kente gelen profesyonel golfçüler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında "Golf Klinik" etkinliğinde çocuklarla buluştu. Avrupa'nın yıldız golfçüleri Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Sahası’nda 70 çocuğa golf sopasını tutmasını ve atış yapmasını öğretti.

"Çocuk Evlerinden Golfe Golften Olimpiyatlara" sosyal sorumluluk projesindeki çocuklar ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü minik sporcularının katıldığı etkinlikte, profesyonel golfçüler, deneyimlerini çocuklara aktardı. Golfçüler, etkinliğin sonunda çocuklarla birlikte 23 Nisan pastasını kesti.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.