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Spor Golfte 30 Ağustos Federasyon Kupası'na İstanbul ev sahipliği yapacak
Spor

Golfte 30 Ağustos Federasyon Kupası'na İstanbul ev sahipliği yapacak

Yeniakit Publisher
2020-08-28 17:02:46 -
Golfte 30 Ağustos Federasyon Kupası'na İstanbul ev sahipliği yapacak

ANKARA (AA) - Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen 30 Ağustos Federasyon Kupası, İstanbul'da yapılacak.

Federasyonun açıklamasına göre, 30 Ağustos Zaferi Bayramı'nın 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek organizasyon, 29-30 Ağustos tarihlerinde Silivri'deki Marmara Golf Sahası'nda 183 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Turnuvanın ilk gününde 18 yaş ve altı, ikinci gününde ise 19 yaş ve üstü oyuncular sahaya çıkacak.

Müsabakaların ardından en iyi "gross skoru" yapan oyuncunun adı TGF Federasyon Kupası üzerine yazılacak.

Geçen sene düzenlenen organizasyonun şampiyonu, elde ettiği 148 gross skoruyla İstanbul Gençler Golf Akademisi'nden Ilgın Zeynep Denizci olmuştu.


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