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Spor Golf: 30 Ağustos Federasyon Kupası
Spor

Golf: 30 Ağustos Federasyon Kupası

İstanbul'da düzenlenen organizasyonda şampiyonluğu Ilgın Zeynep Denizci elde etti

Yeniakit Publisher
2020-08-31 12:16:17 -
Golf: 30 Ağustos Federasyon Kupası

İSTANBUL (AA) - Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen 30 Ağustos Federasyon Kupası'nda şampiyonluğa Ilgın Zeynep Denizci ulaştı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Silivri'deki Marmara Golf Sahası'nda düzenlendi.

İki gün süren organizasyonun birinci gününde 18 yaş ve altı 98, ikinci gününde ise 19 yaş ve üstü 84 sporcu mücadele etti. Yapılan müsabakalar sonucunda 30 Ağustos Federasyon Kupası'nda şampiyonluğu 71 (-1) gross skorla Ilgın Zeynep Denizci elde etti.

En iyi "gross skoru" yapan Ilgın Zeynep Denizci, böylece adını TGF Federasyon Kupası'nın üzerine yazdırdı.

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