Gölette hayalet ağ paniği! 500 balık canlı kurtarıldı
Bolu’nun Seben ilçesindeki Taşlıyayla Göleti’nde yapılan denetimlerde, yasa dışı olarak bırakılan 5 kilometrelik hayalet ağa takılan 500 balık canlı olarak kurtarıldı.
Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Seben Taşlıyayla Göleti’nde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında denetim yaptı.
Ekipler, 4-5 Kasım tarihlerinde Su Ürünleri Kanunu kapsamında su ürünleri kontrol teknesi ile Seben Taşlıyayla Göleti'nde hayalet ağ taraması yaptı. Gölete yasa dışı olarak bırakıldığı tespit edilen 5 kilometre uzunluğundaki ağ toplandı. Ağa takılan 500 balık, canlı olarak kurtarıldı. 300 balık göle salınırken, 200 balık ise anaç olarak kullanılmak üzere Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu'na nakledildi.