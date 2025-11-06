  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İsrail sorusu soran İtalyan gazeteci işten kovuldu: Rusya bir ülkeyi işgal etti İsrail ise saldırıya yanıt verdi

“Yolsuzluk yok, rüşvet yok, irtikap yok” Vatandaşa hizmetin yanında destek var

‘Yanlışlıkla olmuş’ dediler! İngiltere hapishanelerinde fıkra gibi olay

Bay Kemal'in Ecevit mesajı CHP'lileri kırmızı görmüş boğaya çevirdi: Bari burada şov yapma! Korkak…

Fidan’dan yurt dışındaki Türkler için net mesaj! Hizmette yeni dönem başlıyor! 3 milyonu aşan işlem hacmi dikkat çekti!

Bir vasiyetle başlayan gelenek: Türbe Dede Pilav Günü! İstanbul Valisi Gül ile AK Parti İl Başkanı Özdemir 15 bin kişiye kavurma pilav dağıttı

Türkiye’nin petrol devi, en büyük şirketiydi: Kötü haber geldi!

Rus istihbaratından şok eden iddia! Batı ülkelerinin korkunç gizli planı sızdı

Bu ne yaman çelişki Özgür! Kenan Evren’in YÖK’ü gitsin anayasası kalsın

Yeni Tip Çıkarma Gemisi Ç-159 Yalova kıyısında test edildi. Mavi Vatan'a yeni nefer!
Yaşam Gölette hayalet ağ paniği! 500 balık canlı kurtarıldı
Yaşam

Gölette hayalet ağ paniği! 500 balık canlı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Gölette hayalet ağ paniği! 500 balık canlı kurtarıldı

Bolu’nun Seben ilçesindeki Taşlıyayla Göleti’nde yapılan denetimlerde, yasa dışı olarak bırakılan 5 kilometrelik hayalet ağa takılan 500 balık canlı olarak kurtarıldı.

Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Seben Taşlıyayla Göleti’nde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında denetim yaptı.

Ekipler, 4-5 Kasım tarihlerinde Su Ürünleri Kanunu kapsamında su ürünleri kontrol teknesi ile Seben Taşlıyayla Göleti'nde hayalet ağ taraması yaptı. Gölete yasa dışı olarak bırakıldığı tespit edilen 5 kilometre uzunluğundaki ağ toplandı. Ağa takılan 500 balık, canlı olarak kurtarıldı. 300 balık göle salınırken, 200 balık ise anaç olarak kullanılmak üzere Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu'na nakledildi.

Balıkesir günlerdir sallanıyor! Sındırgı’da ağır hasarlı binalar yıkılıyor
Balıkesir günlerdir sallanıyor! Sındırgı’da ağır hasarlı binalar yıkılıyor

Yaşam

Balıkesir günlerdir sallanıyor! Sındırgı’da ağır hasarlı binalar yıkılıyor

O ilimizde hamsinin kilosu 100 TL! Denizi yok ama balık bolluğu var
O ilimizde hamsinin kilosu 100 TL! Denizi yok ama balık bolluğu var

Yaşam

O ilimizde hamsinin kilosu 100 TL! Denizi yok ama balık bolluğu var

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23