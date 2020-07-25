  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Gölette ceset bulundu

Malatya'da bir gölet içinde, 33 yaşındaki Murat Dönmez'in cansız bedeni bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-25 13:08:00 -
Gölette ceset bulundu

Malatya’da Orduzu Pınarbaşı Göleti’nde bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesinde meydana gelen olayda, Orduzu Pınarbaşı Göleti’nde su üzerinde hareketsiz bir şahsı gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ekipler, su üzerindeki şahsın 33 yaşındaki Murat Dönmez olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan şahsın cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı