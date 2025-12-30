  • İSTANBUL
Gölet buz tuttu! Termometreler eksi 19'u gördü

Bayburt’ta etkisini artıran dondurucu soğuk, gece saatlerinde tabloyu sertleştirdi. Kent genelinde don ve buzlanma dikkat çekti.

Bayburt’ta hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte kışın sert yüzü bir kez daha kendini gösterdi. Soğuk havayla birlikte Gökçedere beldesinde bulunan Gökçedere Göleti’nin yüzeyi kısmen buz tuttu.

 

Meteoroloji verilerine göre bölgede havanın parçalı bulutlu geçmesi beklenirken, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği belirtiliyor.

 

Yetkililer, bölge genelinde beklenen buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Özellikle sürücülerden, gece ve sabah saatlerinde oluşabilecek gizli buzlanmaya karşı daha dikkatli olmaları istendi.

 

Öte yandan Bayburt’ta soğuk hava rekor seviyelere ulaştı. Gece en düşük hava sıcaklığı Kop Dağı’nda eksi 19 derece olarak ölçülürken, Aydıntepe ilçesinde ise termometreler eksi 17 dereceyi gösterdi. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

