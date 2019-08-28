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Gölecik barajı inşaatı hızla devam ediyor

Bursa’nın Karacabey ilçesinin 70 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak Gölecik barajının yapımı devam ediyor.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:05
Gölecik barajı inşaatı hızla devam ediyor

Bursa’nın Karacabey ilçesinin 70 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak Gölecik barajının yapımı devam ediyor.


Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve DSİ 1. Bölge Müdürü Hayati Çelenk, Karacabey Gölecik barajındaki çalışmaları yerinde inceledi. Proje kapsamında açıklamalarda bulunan DSİ 1. Bölge Müdürü Hayati Çelenk, “Şu anda sıyırma kazılarının ve desteklemelerin hepsi tamamlandı. Temeldeki ilk konvansiyonel beton işimiz de tamamlandı. Zeminde sağlamlaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Bunun için zemin enjeksiyonlarımız yapılıyor. Bu enjeksiyonlar tamamlandığında yapacağımız deneyle dolguya başlayacağız. Geçmişte burada en büyük problemimiz zemin parametrelerinin bu barajın bu gövdenin taşıma gücüydü. Onla ilgili burada yeni sondajlar yapılması için baraj inşaatında durma noktasına gelindi. Ancak sonrasında çalışmalarımız tamamlanarak temel alanı artırıldı. Daha sağlıklı bir barajın yapımı için tekrar yapımına başlandı. Şu an dolgu aşamasına geldik. Yaklaşık 1 milyon metreküp silindirle sıkıştırılmış beton diye tabir ettiğimiz bir beton barajımız olacak. 2021 yılı sonunda bu barajı hizmete açmayı planlıyoruz. Karacabey halkımız içme suyunu hasretle beklemekte. Memba suyu kalitesinde bir suyumuz var. Bununla ilgili de içme suyu, arıtma ve isale hattı projelerimiz de hızla devam ediyor. Önümüzdeki yıl içinde inşaat işini ihale etmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.


Barajın Karacabeylilerin 50 yıllık bir hayali olduğunu kaydeden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da, “Baraj inşaatının son durumu hakkında bilgi aldık. Bu projeyle birlikte memba suyu kalitesinde içme suyuna sahip olacağız. Bu baraj sulamaya katkı sağlayacak. Taşkın probleminin önlemesinde de faydalı olacak bir proje. Şehrin bu projeyle bütünleşmesi açısından sosyal tesisler de hizmete sunulacak. Gölecik Barajı yeşil alan, mesire alanı noktasında da bölgemize ciddi bir katkı sağlayacak” dedi.


Proje tamamlandığında, Karacabey’e ait Gölecik, Şahinköy, Karasu, Fevzipaşa, Arız, Tophisar, Dağkadı, Çavuşköy ve Danışment köylerinde toplam 45 bin 870 dekarlık araziye su temin edecek. Aynı zamanda Gölecik barajı Karacabey ilçe merkezi ve çevresinin ihtiyacı olan yıllık 7,44 milyon metreküp içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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