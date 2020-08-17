  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Göle düşen 3 kişiyi kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren genç yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-08-17 13:27:47 -
Göle düşen 3 kişiyi kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren genç yaşamını yitirdi

ADANA (AA) - Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde alabora olan yelkenli tekneden düşen 3 kişiyi kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Seyhan Baraj Gölü'nde bindikleri yelkenlinin alabora olması sonucu göle düşen 3 kişiyi kurtarmak için atladığı sudan sualtı ekiplerince çıkarılan Alişan Tekgözlü (17) Seyhan Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adana Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Tekgözlü'nün cenazesi toprağa verildi.

- Olay

Adnan Menderes Bulvarı'nda 14 Ağustos'ta babası Atilla Tekgözlü ve arkadaşlarıyla gezen Alişan Tekgözlü, açıldıkları yelkenli teknenin alabora olması sonucu suya düşen 3 kişiye yardım etmek amacıyla Seyhan Baraj Gölüne girmişti. Oğlunun gölde çırpındığını ve gözden kaybolduğunu fark eden baba durumu polise bildirmişti. Çalışma başlatan sualtı polisi, genci baraj gölü kıyısına çıkararak kalp masajı, babası da suni teneffüs yapmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Prens Selman'dan tarihe geçecek hainlik! PKK/YPG'yi desteklemesinin nedeni belli oldu
Dünya

Prens Selman'dan tarihe geçecek hainlik! PKK/YPG'yi desteklemesinin nedeni belli oldu

Suudi Veliaht Prens Selman'ın her geçen gün yeni bir skandalı ortaya çıkıyor. Suudi Arabistan'ın eski istihbarat başkanı Saad al-Jabri, Selm..
Türkiye 3 ülkenin ismini açıkladı: Sinsi ittifakın farkındayız
Gündem

Türkiye 3 ülkenin ismini açıkladı: Sinsi ittifakın farkındayız

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Doğu Akdeniz hakkında yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikler (BAE) ve Fransa’dan sonra herhangi..
Bu zulme birileri ‘dur’ desin! Camiyi tuvalete dönüştürdüler
Dünya

Bu zulme birileri ‘dur’ desin! Camiyi tuvalete dönüştürdüler

Müslüman Uygur Türklerine yönelik asimilasyon çalışmalarına devam eden komünist Çin, Doğu Türkistan’da bir camiyi tuvalete dönüştürdü...
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı