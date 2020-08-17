Göle düşen 3 kişiyi kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren genç yaşamını yitirdi

ADANA (AA) - Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde alabora olan yelkenli tekneden düşen 3 kişiyi kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Seyhan Baraj Gölü'nde bindikleri yelkenlinin alabora olması sonucu göle düşen 3 kişiyi kurtarmak için atladığı sudan sualtı ekiplerince çıkarılan Alişan Tekgözlü (17) Seyhan Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adana Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Tekgözlü'nün cenazesi toprağa verildi.

- Olay

Adnan Menderes Bulvarı'nda 14 Ağustos'ta babası Atilla Tekgözlü ve arkadaşlarıyla gezen Alişan Tekgözlü, açıldıkları yelkenli teknenin alabora olması sonucu suya düşen 3 kişiye yardım etmek amacıyla Seyhan Baraj Gölüne girmişti. Oğlunun gölde çırpındığını ve gözden kaybolduğunu fark eden baba durumu polise bildirmişti. Çalışma başlatan sualtı polisi, genci baraj gölü kıyısına çıkararak kalp masajı, babası da suni teneffüs yapmıştı.