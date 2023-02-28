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Ekonomi Goldman Sachs'tan tuhaf petrol tahmini
Ekonomi

Goldman Sachs'tan tuhaf petrol tahmini

Goldman Sachs, küresel petrol piyasasında yılın ikinci yarısında arz açığı bekliyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 09:46:00 - 2023-02-28 09:49:00
Goldman Sachs'tan tuhaf petrol tahmini

Goldman Sachs analistleri, Çin'in yakıt talebindeki güçlü toparlanmanın ve üretici ülkelerin arzlarının yatay seyir izlemesinin yılın ikinci yarısında küresel petrol piyasasında arz açığı ortaya çıkaracağını öngördüler. Goldman Sachs, OPEC'in üretim kısma kararını haziran toplantısında geri almasını beklediklerini de vurguladı.

OPEC+ üyeleri ekim ayında yaptıkları toplantıda üretimi 2023 sonuna kadar günlük 2 milyon varil/gün kısma kararı almışlardı.

Goldman Sachs analistleri yayınladıkları raporda, petrol fiyatının aralık ayına kadar yavaş yavaş 100 dolar/varil seviyesine yükseleceğini öngörürken, OPEC'in üretimi yılın ikinci yarısında 1 milyon varil/gün yükselteceğini tahmin ettiler.

Goldman Sachs, OPEC'in üretimi artırmaması halinde aralıkta petrol fiyatının 107 dolar/varile ulaşacağını ve yükselmeye devam edeceğini de öngördü.

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