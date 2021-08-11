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Ekonomi Goldman Sachs'tan olay dolar tahmini
Ekonomi

Goldman Sachs'tan olay dolar tahmini

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Amerikan dolarında bir yükseliş durumunun olmayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 09:50:00 -
Goldman Sachs'tan olay dolar tahmini

Goldman Sachs, Amerikan dolarında devam eden bir yükseliş için neden görmediğini belirtti.

Kuruluş, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerine ilişkin raporunda dolarda devam eden yükseliş için neden görmediğini ifade ederken ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2023 yılı 3. çeyreğine kadar faiz artırmasının beklenmediğini tekrarladı.

Değerlendirmede ABD'de mali teşviklerin azalması ile büyüme hızında ve enflasyonda yavaşlama olabileceği kaydedildi.

Bunun da Fed'in faizi daha uzun süre değiştirmemesine imkan tanıyacağı yorumu yapıldı.

ABD'de TÜFE enflasyonu verisi bugün TSİ 15.30'da açıklanacak.

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