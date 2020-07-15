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Ekonomi

Goldman Sachs'in geliri ikinci çeyrekte yüzde 41 arttı

Yeniakit Publisher
2020-07-15 17:50:58 -
Goldman Sachs'in geliri ikinci çeyrekte yüzde 41 arttı

WASHINGTON (AA) - ABD'li yatırım bankalarından Goldman Sachs'ın geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasa yüzde 41 artarak 13,3 milyar dolara ulaştı.

Goldman Sachs, bu yılın ilk çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, bankanın yılın ikinci çeyreğindeki geliri, geçen yılın ayn dönemine kıyasla yüzde 41 artarak 13,3 milyar dolara yükseldi. Goldman Sachs'in geliri, geçen senenin nisan-haziran döneminde 9,5 milyar dolar olmuştu.

Kurumun bu yılın ikinici çeyreğinde elde ettiği kar ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla istikrarlı bir seyir izleyerek 2,4 milyar dolar olarak kaydedildi.

Bankanın hisse başına karı da geçen yılın ikinci çeyreğinde 5,81 dolarken bu yılın aynı döneminde 6,26 dolara çıktı.

Şirketin bu yılki ikinci çeyrek bilançosunun beklenenden güçlü gelmesinin ardından New York borsasında hisseleri yüzde 1,68 artışla 217,61 dolara yükseldi.

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