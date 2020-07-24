Goldman Sachs, yolsuzluk skandalı için Malezya'ya 3,9 milyar dolar ödeyecek

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğuna karıştığı tespit edilen uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs'ın, uzlaşma bedeli olarak Malezya'ya 3,9 milyar ABD doları ödemeyi kabul ettiği açıklandı.

Malezya Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yapılan uzun süreli görüşmelerin ardından Goldman Sachs ile uzlaşmaya varıldığı bildirilerek, "Uzlaşma bedeli 2,5 milyar dolarlık nakit ödemesi ve en az 1,4 milyar dolarlık geri kazanım değeri garantisinden oluşmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Söz konusu uzlaşma, ödenecek olan varlığın Malezyalılara ait olduğunu ispat etmektedir." vurgusu yapıldı.

Bakanlık, ödenecek olan miktarın Malezya'nın gördüğü zararı karşılamak için tamamen yeterli olmadığının altını çizerek, "Beklediğimiz miktarın tamamını alabilmek için Goldman Sachs yetkilileriyle görüşmeleri sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

- Malezya 6,5 milyar dolar talep ediyor

Başbakan Muhyiddin Yasin ise Goldman Sachs'ın uzlaşma bedelini ödemeyi kabul etmesini memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Hükümetimiz, yurt dışına kaçırılan 1MDB fonuna ait varlıkların peşinden gitmeye kararlılıkla devam edecektir." dedi.

Malezya Başsavcılığı, Aralık 2018'de Goldman Sachs'a, 1MDB fonuna ait tahvil satışlarında "yatırımcıları yanlış bilgilendirme ve satışlardan elde edilen gelirin kötüye kullanımına aracılık etme" suçlaması yöneltmişti.



Malezya hükümeti, Goldman Sachs'ın Malezya'ya kaybettirdiği 6,5 milyar dolar için bankadan tazminat talep ediyor.

- 1MDB yolsuzluk soruşturması

Eski Başbakan Necip Rezak'ın 2009'da kurduğu 1MDB, 2015'te Necip'in fona ait 681 milyon doları zimmetine geçirdiği iddiaları üzerine uluslararası basında gündeme gelmişti.



Mahathir Muhammed'in liderliğindeki Umut İttifakı koalisyonunun 2018'de genel seçimleri kazanmasının ardından 1MDB soruşturmaları yeniden başlamış, Necip ve ailesine ülkeden çıkış yasağı getirilmişti.



Malezya Yüksek Mahkemesi, 11 Kasım 2019'da Necip'in 1MDB'den 9,6 milyon doları, kurumun iştiraki "SRC International" üzerinden kişisel banka hesaplarına aktardığı suçlamasıyla açılan davanın görülmesine karar vermişti.



Necip Rezak, soruşturma kapsamında aralarında "emaneti suistimal", "gücü kötüye kullanma" ve "kara para aklama"nın da bulunduğu 42 münferit suçtan yargılanıyor.